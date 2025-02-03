По данным командующих флангов под Покровском, шоссе Покровск-Павлоград-Днепр "уже находится под контролем российских беспилотников". Сейчас дорога составляет всего 10% от своей прежней пропускной способности.

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Острая нехватка пехоты и путей снабжения, которые подвергаются атакам российских беспилотников, ухудшают положение Сил обороны в районе Покровска. ВСУ теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении нескольких автомагистралей, ведущих к ключевым городам в восточной части Донецкой области. Об этом пишет The Washington Post.

Москва настроена на захват как можно большей территории на фоне заявлений администраций Дональда Трампа о переговорах о завершении войны.

Смена тактики ВС РФ под Покровском

ВСУ в Покровске говорят, что российские войска в последние недели изменили тактику — и теперь атакуют фланги вместо того, чтобы идти в лобовые атаки.

Россияне контролируют высоты, поэтому украинские пути снабжения теперь находятся в пределах досягаемости. Сильный туман в последние дни не позволил ВСУ эффективно использовать разведывательные беспилотники, что дало россиянам возможность консолидироваться и захватить больше территории.

Между тем, украинские командиры говорят о нехватке резервов для поддержания линий обороны, и что новые пехотные подразделения не справляются с операциями.

"Война выигрывается логистикой. Если нет логистики, нет пехоты, потому что нет возможности ее снабжать", — сказал заместитель командира батальона "Волки да Винчи" с позывным "Афер".

Совокупность факторов привела к тому, что Киев фактически потерял населенный пункт Великая Новоселка на прошлой неделе. Группы украинских солдат все еще присутствуют в южном секторе Великой Новоселки, заявили украинские командиры, что вызвало критику со стороны некоторых военных экспертов, которые задались вопросом, почему высшее командование не отдало приказ о полном отводе.

По словам солдат, Россия сосредоточила большое количество пехоты вокруг Великой Новоселки. В условиях сильного тумана в последнее время украинским беспилотникам едва удавалось работать для ведения наблюдения, сказал журналистам один командир возле Покровска. Наблюдение на больших и средних расстояниях стало невозможным, уточнил он.

"Из-за этого противник накапливал силы… занимал позиции, окапываясь. Они были очень хороши в этом", — добавил он.

Именно в этот момент российские войска начали массированную атаку: до 10 колонн бронетехники, в каждой из которых до 10 единиц, выдвинулись с разных направлений.

Украинская логистика в опасности

Бронетехника ВСУ

Российские войска занимают ключевые доминирующие высоты вокруг Покровского района, что позволяет им использовать беспилотники на расстоянии до 30 километров вглубь украинских линий фронта.

Шоссе Покровск-Павлоград-Днепр "уже находится под контролем российских беспилотников", сказал командующий флангами Покровска. Российские войска находятся менее чем в 4 километрах и влияют на украинское передвижение, сказал он.

"Сейчас дорога составляет всего 10% от своей прежней пропускной способности", сказал он.

Другое асфальтированное шоссе, дорога Мирноград-Константиновка, также находится под российским огнем, добавил он. Это также означает, что в плохую погоду военным машинам, включая бронетранспортеры, танки и пикапы, приходится тащиться по открытым полям, чтобы доставлять топливо, продовольствие и боеприпасы, а также эвакуировать раненых.

В пункте первой помощи недалеко от Покровска фельдшер с позывным "Марик" сказал, что эвакуация раненых солдат раньше занимала часы, а теперь — дни. По его словам, беспилотники ВС РФ все видят, и это очень сложно.

Новобранцы не подготовлены

Артиллерия ВСУ

Украинские солдаты в Покровске заявили, что нехватка боевых частей "катастрофическая", а проблемы усугубляются тем, что недавно созданные пехотные подразделения плохо обучены и неопытны.

"Афер", заместитель командира, пожаловался, что новобранцы "постоянно расширяют линию фронта, потому что покидают свои позиции, не удерживают их, не контролируют их, не следят за ними. Мы делаем за них почти всю работу".

"Из-за этого, имея изначально зону ответственности в 2 километра, вы в конечном итоге получаете 8-9 километров на батальон, что очень много, и у нас недостаточно ресурсов", — отметил он.

По его словам, новобранцы совершенно не готовы к современной войне.

Напомним, что, по данным расследования Reuters, администрация Джо Байдена замедляла поставки оружия Украине пока полномочия не истекли.

Также сообщалось, что Александр Сырский прогнозирует непростой февраль и переход ВСУ на корпусную структуру.