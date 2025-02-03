Фронт збільшився до 8-9 км: недосвідчені бійці розтягують передову, — заступник командира "Вовків да Вінчі"

За даними командувачів флангів під Покровськом, шосе Покровськ-Павлоград-Дніпро "вже перебуває під контролем російських безпілотників". Наразі дорога становить лише 10% від своєї колишньої пропускної спроможності.

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Гостра нестача піхоти та шляхів постачання, які піддаються атакам російських безпілотників, погіршують становище Сил оборони в районі Покровська. ЗСУ втрачають позиції навколо найважливішого вузла, який розташований на перетині кількох автомагістралей, що ведуть до ключових міст у східній частині Донецької області. Про це пише The Washington Post.

Москва налаштована на захоплення якомога більшої території на тлі заяв адміністрацій Дональда Трампа про переговори про завершення війни.

Зміна тактики ЗС РФ під Покровськом

ЗСУ в Покровську кажуть, що російські війська останніми тижнями змінили тактику — і тепер атакують фланги замість того, щоб іти в лобові атаки.

Росіяни контролюють висоти, тому українські шляхи постачання тепер перебувають у межах досяжності. Сильний туман останніми днями не дозволив ЗСУ ефективно використовувати розвідувальні безпілотники, що дало росіянам можливість консолідуватися і захопити більше території.

Тим часом українські командири кажуть про брак резервів для підтримки ліній оборони, і що нові піхотні підрозділи не справляються з операціями.

"Війна виграється логістикою. Якщо немає логістики, немає піхоти, тому що немає можливості її постачати", — сказав заступник командира батальйону "Вовки да Вінчі" на позивний "Афер".

Сукупність факторів призвела до того, що Київ фактично втратив населений пункт Велика Новосілка минулого тижня. Групи українських солдатів все ще присутні в південному секторі Великої Новосілки, заявили українські командири, що викликало критику з боку деяких військових експертів, які поставили собі питання, чому вище командування не віддало наказ про повне відведення.

За словами солдатів, Росія зосередила велику кількість піхоти навколо Великої Новосілки. В умовах сильного туману останнім часом українським безпілотникам ледь вдавалося працювати для ведення спостереження, сказав журналістам один командир біля Покровська. Спостереження на великих і середніх відстанях стало неможливим, уточнив він.

"Через це противник накопичував сили... займав позиції, окопуючись. Вони були дуже гарні в цьому", — додав він.

Саме в цей момент російські війська почали масовану атаку: до 10 колон бронетехніки, у кожній з яких до 10 одиниць, висунулися з різних напрямків.

Українська логістика в небезпеці

Бронетехніка ЗСУ

Російські війська займають ключові висоти навколо Покровського району, що дає їм змогу використовувати безпілотники на відстані до 30 кілометрів углиб українських ліній фронту.

Шосе Покровськ-Павлоград-Дніпро "вже перебуває під контролем російських безпілотників", сказав командувач флангами Покровська. Російські війська знаходяться менш ніж за 4 кілометри та впливають на українське пересування, сказав він.

"Зараз дорога становить лише 10% від своєї колишньої пропускної спроможності", — сказав він.

Інше асфальтоване шосе, дорога Мирноград-Костянтинівка, також перебуває під російським вогнем, додав він. Це також означає, що в погану погоду військовим машинам, зокрема бронетранспортерам, танкам і пікапам, доводиться тягнутися відкритими полями, щоб доправляти пальне, продовольство і боєприпаси, а також евакуювати поранених.

У пункті першої допомоги недалеко від Покровська фельдшер із позивним "Марік" сказав, що евакуація поранених солдатів раніше займала години, а тепер — дні. За його словами, безпілотники ЗС РФ усе бачать, і це дуже складно.

Новобранці не підготовлені

Артилерія ЗСУ

Українські солдати в Покровську заявили, що брак бойових частин "катастрофічний", а проблеми посилюються тим, що нещодавно створені піхотні підрозділи погано навчені та недосвідчені.

"Афер", заступник командира, поскаржився, що новобранці "постійно розширюють лінію фронту, тому що залишають свої позиції, не утримують їх, не контролюють їх, не стежать за ними. Ми робимо за них майже всю роботу".

"Через це, маючи спочатку зону відповідальності у 2 кілометри, ви в кінцевому підсумку отримуєте 8-9 кілометрів на батальйон, що дуже багато, і у нас недостатньо ресурсів", — зазначив він.

За його словами, новобранці абсолютно не готові до сучасної війни.

Нагадаємо, що, за даними розслідування Reuters, адміністрація Джо Байдена сповільнювала постачання зброї Україні допоки повноваження не спливли.

Також повідомлялося, що Олександр Сирський прогнозує непростий лютий і перехід ЗСУ на корпусну структуру.