Пытали током в подвале: оккупанты в комендатуре на Запорожье издевались над гражданскими, — полиция

По приказам "заместителя военного коменданта" в Молочанске оккупанты держали гражданских в подвале, били и требовали денег и информации о родственниках на подконтрольной Украине территории.

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За военные преступления против гражданского населения украинские правоохранители сообщили о подозрении представителю военной комендатуры временно оккупированного города Молочанска в Запорожской области. Он вместе с другими оккупантами издевался над местными жителями, лишал их свободы, пытал и требовал денег, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей, командир одной из воинских частей ВС РФ занял должность так называемого "заместителя военного коменданта" в Молочанске и вместе с другими неустановленными лицами из рядов вооруженных формирований пытал жителей всего Пологовского района, в который входит город.

Представитель комендатуры оккупированного Молочанска подозревается в военных преступлениях против гражданского населения Фото: Национальная полиция Запорожской области

Одного из гражданских украинцев по приказу подозреваемого держали в подвале комендатуры, чтобы принудить его к сотрудничеству, говорят в полиции.

"Мужчина длительное время находился в холоде, без доступа к свежему воздуху, надлежащего освещения, питьевой воды и пищи. Во время допросов его били, затягивали руки металлической проволокой, пытали электротоком. А когда при очередном допросе нанесли ножевое ранение, оставили с открытой раной ноги в камере без медицинской помощи", — рассказали правоохранители.

Представителя военной комендатуры Молочанска подозревают в военных преступлениях Фото: Запорожская областная прокуратура

Издевательств от "заместителя коменданта" и его сообщников подверглись еще двое жителей Молочанской территориальной общины. Одного из них били пластиковыми, резиновыми трубами и бутылками с водой, требуя денег, пока потерпевший не согласился отдать подозреваемому 2 000 долларов.

"Другой мирный житель был доставлен в комендатуру якобы из-за совершения кражи автозапчастей. Однако настоящей причиной было получение информации о его сыне, который находится на подконтрольной Украине территории", — рассказали в отделе коммуникации полиции.

Все военные преступления были задокументированы правоохранителями. Подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления)). По этим статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Оккупированный Молочанск в Запорожской области на карте DeepState Фото: Скриншот

Напомним, 3 февраля мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций сообщила, что с конца августа 2024 года россияне казнили по меньшей мере 79 украинских военнопленных.

28 января полиция Харьковской области сообщала, что российские военные ворвались в дом и расстреляли жителя оккупированной Двуречной.