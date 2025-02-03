Катували струмом у підвалі: окупанти в комендатурі на Запоріжжі знущалися над цивільними, — поліція

За наказами "заступника військового коменданта" в Молочанську окупанти тримали цивільних у підвалі, били й вимагали грошей та інформації про родичів на підконтрольній Україні території.

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За воєнні злочини проти цивільного населення українські правоохоронці повідомили про підозру представнику військової комендатури тимчасово окупованого міста Молочанська в Запорізькій області. Він разом з іншими окупантами знущався з місцевих жителів, позбавляв їх волі, катував і вимагав грошей, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, командир однієї з військових частин ЗС РФ обійняв посаду так званого "заступника військового коменданта" в Молочанську та разом з іншими невстановленими особами з лав збройних формувань катував жителів усього Пологівського району, до якого входить місто.

Представник комендатури окупованого Молочанська підозрюється у воєнних злочинах проти цивільного населення Фото: Національна поліція Запорізької області

Одного з цивільних українців за наказом підозрюваного тримали в підвалі комендатури, щоб примусити його до співпраці, говорять у поліції.

"Чоловік тривалий час перебував у холоді, без доступу до свіжого повітря, належного освітлення, питної води та їжі. Під час допитів його били, затягували руки металевою проволокою, катували електрострумом. А коли при черговому допиті нанесли ножове поранення, залишили з відкритою раною ноги в камері без медичної допомоги", — розповіли правоохоронці.

Представника військової комендатури Молочанська підозрюють у воєнних злочинах Фото: Запорізька обласна прокуратура

Знущань від "заступника коменданта" та його спільників зазнали ще двоє жителів Молочанської територіальної громади. Одного з них били пластиковими, гумовими трубами та пляшками з водою, вимагаючи грошей, доки потерпілий не погодився віддати підозрюваному 2 000 доларів.

"Інший мирний житель був доставлений до комендатури начебто через вчинення крадіжки автозапчастин. Проте справжньою причиною було отримання інформації про його сина, який перебуває на підконтрольній Україні території", — розповіли у відділі комунікації поліції.

Усі воєнні злочини були задокументовані правоохоронцями. Підозрюваному інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини)). За цими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Окупований Молочанськ у Запорізькій області на мапі DeepState Фото: Скриншот

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