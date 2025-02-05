РФ разворачивает базы, чтобы ее пилоты тренировали удары БПЛА на гражданских украинцах, — воин ВСУ

Россия начала переносить базы ближе к границе с украинскими городами. Лейнант Олесь Маляревич объяснил, что вражеские пилоты тренируются на прифронтовых городах нанесению ударов дронами.

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Российские оккупанты учатся атаковать беспилотниками военные цели, тренируясь на гражданских. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" 5 февраля рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиационных систем "Ахиллес" лейтенант Олесь Маляревич с позывным "Одиссей".

Об ударах по Харькову и учебных базах в РФ — с 31:35

Журналиста поделилась наблюдением, что за последние полгода атаки БПЛА по Харькову стали более частыми, а номенклатура дронов расширилась. В частности, город теперь регулярно атакуют дроны типа "Молния".

Военный это подтвердил. Он пояснил, что более частые атаки связаны с тем, что РФ ближе к границе размещает базы, на которых обучаются операторы БПЛА.

"Вообще компонента БПЛА развиваются очень активно и у нас, и у врага. И то, что в Харьков долетают дроны — это действительно... Не только в Харьков, но и во многие гражданские города долетают такие дроны, потому что оккупанты начали размещать свои учебные базы ближе к территории Украины, ближе к городам, куда они могут долететь", — отметил Маляревич.

По его словам, оккупанты отрабатывают нанесение ударов с помощью беспилотников. Однако бить по военным целям гораздо труднее, чем по гражданским.

"Поэтому эти дроны — очень часто это новые их пилоты, которые учатся летать, к сожалению. Я уже говорил где-то, что вы еще не знали о россиянах, об их бешености, что они даже такое начали делать", — заявил лейтенант.

Напомним, в ISW передали, что Минобороны РФ планирует ужесточить процедуры освобождения призывников от службы. В то же время потери ВС РФ в Украине врагу покрывать все труднее, ведь добровольцев только уменьшается.

В The Telegraph сообщили, что российские оккупанты все чаще атакуют на "Ладах". Ранее приказ пересесть на машины, которые не защищают даже от пуль, получили вражеские чиновники, а теперь — и военные.