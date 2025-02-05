РФ розгортає бази, щоб її пілоти тренували удари БПЛА на цивільних українцях, — воїн ЗСУ

Росія почала переносити бази ближче до кордону з українськими містами. Лейтенант Олесь Маляревич пояснив, що ворожі пілоти тренуються на прифронтових містах завданню ударів дронами.

Related video

Російські окупанти вчаться атакувати безпілотниками військові цілі, тренуючись на цивільних. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" 5 лютого розповів заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" лейтенант Олесь Маляревич з позивним "Одіссей".

Про удари по Харкову і навчальні бази у РФ — з 31:35

Журналіста поділилась спостереженням, що за останні пів року атаки БПЛА по Харкову стали частішими, а номенклатура дронів розширилась. Зокрема, місто тепер регулярно атакують дрони типу "Молнія".

Військовий це підтвердив. Він пояснив, що частіші атаки пов’язані з тим, що РФ ближче до кордону розміщує бази, на яких навчаються оператори БПЛА.

"Взагалі компонента БПЛА розвиваються дуже активно і у нас, і у ворога. І те, що до Харкова долітають дрони — це дійсно… Не тільки до Харкова, а й до багатьох цивільних міст долітають такі дрони, тому що окупанти почали розміщувати свої навчальні бази ближче до території України, ближче до міст, куди вони можуть долетіти", — зауважив Маляревич.

З його слів, окупанти відпрацьовують завдання ударів за допомогою безпілотників. Однак бити по військових цілях набагато важче, ніж по цивільних.

"Тому ці дрони — дуже часто це нові їхні пілоти, які вчаться літати, на жаль. Я вже казав десь, що ви ще не знали про росіян, про їхню скаженість, що вони навіть таке почали робити", — заявив лейтенант.

Нагадаємо, в ISW передали, що Міноборони РФ планує посилити процедури звільнення призовників від служби. Водночас втрати ЗС РФ в Україні ворогу покривати все важче, адже добровольців лише меншає.

У The Telegraph повідомили, що російські окупанти все частіше атакують за "Ладах". Раніше наказ пересісти на машини, які не захищають навіть від куль, отримали ворожі чиновники, а тепер — і військові.