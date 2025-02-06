"Сделали много полезных вещей": Евлаш ушел с должности спикера Воздушных сил ВСУ

Илья Евлаш отвечал за связи с общественностью в Воздушных силах с марта 2024 года. Кто его заменит пока неизвестно.

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Илья Евлаш больше не занимает должность начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ. Об этом Евлаш сообщил на своей странице в Facebook.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы", — написал Евлаш.

Он также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его.

"Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть — без вас все было бы не так интересно. Время двигаться дальше", — отметил Евлаш.

Пост Евлаша Фото: Скриншот

Отметим, что Илья Евлаш занимал должность спикера Воздушных сил с марта 2024 года. До этого он проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Кто заменит Евлаша пока неизвестно.

Напомним, 28 января Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны.

В этот же день стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении министра обороны Рустема Умерова.