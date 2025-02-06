"Зробили багато корисних речей": Євлаш пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Ілля Євлаш відповідав за зв'язки з громадськістю у Повітряних силах з березня 2024 року. Хто його замінить наразі невідомо.

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Ілля Євлаш більше не обіймає посаду начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. Про це Євлаш повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили", — написав Євлаш.

Він також подякував усім, хто допомагав та підтримував його.

"Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти — без вас усе було б не так цікаво. Час рухатися далі", — зазначив Євлаш.

Пост Євлаша Фото: Скриншот

Зазначимо, що Ілля Євлаш обіймав посаду речника Повітряних сил з березня 2024 року. До цього він проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Хто замінить Євлаша наразі невідомо.

Нагадаємо, 28 січня Кабінет міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони.

У цей же день стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження щодо міністра оборони Рустема Умерова.