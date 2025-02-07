РФ официально "осудила" офицера ВСУ за самолет ДРЛВ А-50, сбитый 23 февраля 2024 года, детали

Офицер Воздушных сил ВСУ отдал приказ на сбивание "летающего радара" РФ, который находился в 300 км от линии фронта. Российские власти объявили его в международный розыск.

Related video

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование падения самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 23 февраля 2024 года, а российский суд огласил приговор украинцу, якобы причастному к инциденту. Офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины получил заочно пожизненный срок. О решении суда написало росСМИ "Медиазона".

Издание сообщило, что получило информацию о приговоре от пресс-службы суда. В приговоре указано, что виновник подрыва самолета, который называют "летающим радаром", — офицер 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Согласно предположениям Следственного комитета РФ, украинец якобы отдал приказ о выстреле, который уничтожил российский самолет. А-50, способный обнаруживать цели на расстоянии 250-800 км, находился в воздушном пространстве РФ над Краснодарским краем, свидетельствуют данные расследования. На борту — 10 человек. После вероятного удара ВСУ самолет упал, а весь экипаж погиб, указано в приговоре.

Журналисты не показали текст приговора и признали, что тип самолета в тексте не указывается. Впрочем, издание напомнило о предыдущей публикации Следственного комитета о расследовании авиакатастрофы возле села Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края. Именно в этой местности упал ДРЛО А-50. В отчете СК РФ, появившемся в октябре 2024 года, также объяснили, что Дзяман — из подразделения, которое базируется в Днепропетровской области.

В Telegram-канале СК РФ подтверждается информация об осуждении украинца. Офицер ПС ВС осужден по п. б. ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — за "теракт". После приговора о пожизненном сроке он "объявлен в международный розыск", говорится в сообщении Следственного комитета.

Сбитие ДРЛВ А-50 ВС РФ — что произошло 23 февраля 2024 года

Фокус писал об инциденте в Краснодарском крае РФ 23 февраля 2024 года. Российские власти подтвердили сообщения соцсетей о падении самолета возле хутора Трудовая Армения. Кроме того, утверждалось, что целей было две: первая — ДРЛО А-50, вторая — истребитель, который его прикрывал. На видео с места событий показали последние секунды полета, когда летающий радар выбрасывал тепловые ловушки, чтобы обмануть средства поражения. В какой-то момент ракета попала в цель и самолет упал. На других кадрах видно масштабный пожар в поле, на котором произошла авиакатастрофа.

В первые дни после потери А-50 власти РФ не объясняли, что произошло, в то время как российские милитарные блогеры предполагали "дружественный огонь". В частности, считалось, что по ДРЛО ударили средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ из района оккупированного Мариуполя. При этом расстояние от точки поражения до линии фронта — около 300 км. Впрочем, украинская разведка заявила, что удар нанес ЗРК С-200 ВСУ.

Событие 23 февраля 2024 года — это вторая потеря самолета ДРЛВ над южными регионами РФ. Первый самолет такого типа сбили несколькими неделями ранее, 14 января, над Азовским морем. Еще один повредили на белорусском аэродроме с помощью беспилотника, свидетельствовали кадры, опубликованные бойцами Сил обороны.

Напоминаем, 7 февраля в украинские военные сообщили, что удалось впервые сбили управляемую авиабомбу, которая угрожала Запорожью.