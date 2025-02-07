РФ офіційно "засудила" офіцера ЗСУ за літак ДРЛВ А-50, збитий 23 лютого 2024 року, деталі

Офіцер Повітряних сил ЗСУ віддав наказ на збиття російського "літаючого радара", який перебував за 300 км від лінії фронту. Російська влада оголосила його у міжнародний розшук.

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Слідчий комітет Російської Федерації завершив розслідування падіння літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 23 лютого 2024 року, а російський суд оголосив вирок українцю, начебто причетному до інциденту. Офіцер Повітряних сил Збройних сил України отримав заочно довічний термін. Про рішення суду написало росЗМІ "Медіазона".

Видання повідомило, що отримало інформацію про вирок від пресслужби суду. У вироку вказано, що винуватець підриву літака, який називають "літаючим радаром", — офіцер 138-ї зенітно-ракетної бригади ЗСУ Микола Дзяман. Згідно з припущеннями Слідчого комітету РФ, українець начебто віддав наказ про постріл, який знищив російський літак. А-50, здатний виявляти цілі на відстані 250-800 км, перебував у повітряному просторі РФ над Краснодарським краєм, свідчать дані розслідування. На борту — 10 осіб. Після ймовірного удару ЗСУ літак упав, а весь екіпаж загинув, вказано у вироку.

Журналісти не показали текст вироку і визнали, що тип літака у тексті не вказується. Втім, видання нагадало про попередню публікацію Слідчого комітету про розслідування щодо авіакатастрофи біля села Трудова Вірменія Канівського району Краснодарського краю. Саме у цій місцевості упав ДРЛВ А-50. У звіті СК РФ, який з'явився у жовтні 2024 року, також пояснили, що Дзяман — з підрозділу, який базується у Дніпропетровській області.

У Telegram-каналі СК РФ підтверджується інформація про засудження українця. Офіцер ПС ЗС засудили за п. б. ч. 3 ст. 205 Кримінального кодексу Росії — за "теракт". Після вироку про довічний термін його "оголошено у міжнародний розшук", ідеться у дописі Слідчого комітету.

Збиття ДРЛВ А-50 ЗС РФ — що сталось 23 лютого 2024 року

Фокус писав про інцидент в Краснодарському краї РФ 23 лютого 2024 року. Російська влада підтвердила повідомлення соцмереж про падіння літака біля хутора Трудова Вірменія. Крім того, стверджувалось, що цілей було дві: перша — ДРЛВ А-50, друга — винищувач, який його прикривав. На відео з місця подій показали останні секунди польоту, коли літаючий радар викидав теплові пастки, щоб ввести в обману засоби ураження. У якусь мить ракета влучила в ціль і літак упав. На інших кадрах видно масштабну пожежу у полі, на якому сталась авіакатастрофа.

У перші дні після втрати А-50 влада РФ не пояснювала, що сталось, тим часом як російські мілітарні блогери припускали "дружній вогонь". Зокрема, вважалось, що по ДРЛВ вдарили засоби протиповітряної оборони (ППО) РФ з району окупованого Маріуполя. При цьому відстань від точки ураження до лінії фронту — близько 300 км. Втім, українська розвідка заявила, що удар завдав ЗРК С-200 ЗСУ.

Подія 23 лютого 2024 року — це друга втрата літака ДРЛВ над південними регіонами РФ. Перший літак такого типу збили кількома тижнями раніше, 14 січня, над Азовським морем. Ще один пошкодили на білоруському аеродромі за допомогою безпілотника, свідчили кадри, опубліковані бійцями Сил оборони.

Нагадуємо, 7 лютого в українські військові повідомили, що вдалось вперше збили керовану авіабомбу, яка загрожувала Запоріжжю.