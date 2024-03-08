Пілоти РФ вже бояться: українці "полювали" на літаки на відстані понад 150 км, — ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ другу добу поспіль виконують бойові завдання на відстані більш як 150 км, пояснив командувач Микола Олещук. Чим саме працюють бійці, командувач не уточнював.

Related video

Цілі, за якими українські військові "полювали" 7 березня, розташовані на відстані понад 150 км. Російська авіація обмежила застосування керованих авіабомб, а пілоти ЗС РФ відмовляються летіти на бойові завдання. Про нові можливості Повітряних сил ЗСУ командувач Микола Олещук розповів у Telegram-каналі.

Олещук зауважив, що поки не відомі результати вчорашньої роботи українських пілотів. Наголосив, що і сьогодні, 8 березня, продовжується виконання бойових завдань на такій же відстані. Коли буде підтверджено результати, він повідомить.

Важливо

Подвійна комбінація: як Україна почала частіше збивати ворожі літаки, – NYT

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!"

У дописі командувача також перелічуються останні досягнення українських військових.

Росіяни зменшили інтенсивність ударів КАБами — це результат знищенна двох А-50 та шести Су-34. Нових літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 вже кілька тижнів поспіль немає у районі Азовського моря. Пілоти ЗС РФ почали саботувати накази командування ЗС РФ, оскільки побоюються за своє життя.

"Серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть", — наголосив Олещук.

Про те, якими самими інструментами вдалось дотягнутись до цілей на відстані понад 150 км, командувач ПС ЗСУ точно не вказує. Зокрема, офіцер згадує зенітні комплекси, але не говорить про можливість появи західних літаків.

Літаки РФ могли дістати на відстані понад 150 км Фото: Скриншот

Літаки РФ — деталі

Зазначимо, наприкінці лютого 2024 року на східному відтинку фронту ЗС РФ втратили майже десять військових літаків. Зокрема, українцям вдалось збити два літаки ДРЛВ. Перший А-50 підірвався у небі над Азовським морем. Поруч з ним був літак-командний пункт Іл-22 — він також отримав ушкодження, але дотягнув до аеродрому. Другий А-50 підбили на Ейськом — уламки упали посеред поля на невеликому хуторі.

Офіційно Генштаб не пояснював, чим вдалось збити А-50. За оцінками військових експертів, до них могли дістати ракетою ЗРК Patriot або з установки С-200.

Крім літаків-шпигунів, над лінією фронту знищено шість Су-34, які запускали КАБи по українських позиціях.

Нагадуємо, російські КАБи вдарили по Курахівській ТЕС, розташованій на відстані 20 км від лінії фронту біля Мар'їнки. Також від ударів авіабомб постраждали місто Вовчанськ у Харківській області: постраждало двоє людей.