Оружие нового поколения NGSW получило плохие отзывы: что не так с калибром 6,8х51 мм

В ходе испытаний винтовка XM7 показала низкую надежность, а высокотехнологичный прицельный модуль XM157 получил от военнослужащих оценки "ниже среднего".

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Американский перспективный стрелковый комплекс Next Generation Squad Weapon (NGSW), включающий штурмовую винтовку XM7 и ручной пулемет XM250, получил низкие оценки по итогам армейских испытаний. Основные претензии касаются надежности оружия, удобства использования прицельного модуль XM157 и проблем с боеприпасами калибра 6.8×51 мм. Об этом говорится в отчете Управления по операционным испытаниям и оценке армии США (DOT&E).

Сообщается, что испытания проводились в 2023–2024 годах, включая стрельбу в холодных климатических условиях, оценку поражающей способности боеприпаса 6.8×51 мм (.277 Sig Fury) и сравнительные тесты с текущими образцами M4 и M249.

По данным DOT&E, основным преимуществом комплекса стало повышение поражающей способности нового боеприпаса Sig Fury по сравнению с используемыми патронами M855A1 (5.56×45 мм). Новый калибр обеспечивает более высокую пробивную способность и дальность стрельбы.

Ключевой особенностью комплекса стал оптический прицельный модуль XM157 от Vortex Optics. Прицел оснащен баллистическим компьютером, лазерным дальномером, метеодатчиками и цифровым компасом, что позволяет автоматически корректировать прицеливание. А встроенный модуль беспроводной связи обеспечивает передачу данных на поле боя, способствуя повышению ситуационной осведомленности бойцов.

Важно

Важнее, чем новый калибр: винтовки NGSW оснастили высокотехнологичной оптикой (фото)

Несмотря на технологические достижения, винтовка XM7 показала низкую надежность и не смогла пройти 72-часовую военную миссию без критического отказа. А прицельный комплекс XM157, оснащенный баллистическим компьютером и системой автоматического внесения поправок, получил от военнослужащих оценки "ниже среднего" или "неудачно".

Кроме того, в отчете отмечены проблемы с "вредным выделением пороховых газов", что требует дальнейших конструктивных доработок.

Ранее Фокус собрал информацию о новых западных системах вооружения, которые ожидаются в 2025 году. В частности, в области стрелкового вооружения ожидается более широкое внедрение новых образцов NGSW с боеприпасами калибра 6.8 мм, которые были разработаны для обеспечения лучшей пробивной способности и увеличения дальности поражения целей.