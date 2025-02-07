Зброя нового покоління NGSW отримала погані відгуки: що не так із калібром 6,8х51 мм

Під час випробувань гвинтівка XM7 показала низьку надійність, а високотехнологічний прицільний модуль XM157 отримав від військовослужбовців оцінки "нижче за середній".

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Американський перспективний стрілецький комплекс Next Generation Squad Weapon (NGSW), що включає штурмову гвинтівку XM7 і ручний кулемет XM250, отримав низькі оцінки за підсумками армійських випробувань. Основні претензії стосуються надійності зброї, зручності використання прицільного модуля XM157 і проблем із боєприпасами калібру 6.8×51 мм. Про це йдеться у звіті Управління з операційних випробувань та оцінки армії США (DOT&E).

Повідомляють, що випробування проводили у 2023-2024 роках, включно зі стрільбою в холодних кліматичних умовах, оцінкою здатності ураження боєприпасу 6.8×51 мм (.277 Sig Fury) і порівняльними тестами з поточними зразками M4 і M249.

За даними DOT&E, основною перевагою комплексу стало підвищення здатності ураження нового боєприпасу Sig Fury порівняно з використовуваними патронами M855A1 (5.56×45 мм). Новий калібр забезпечує більш високу пробивну здатність і дальність стрільби.

Ключовою особливістю комплексу став оптичний прицільний модуль XM157 від Vortex Optics. Приціл оснащений балістичним комп'ютером, лазерним далекоміром, метеодатчиками та цифровим компасом, що дає змогу автоматично коригувати прицілювання. А вбудований модуль бездротового зв'язку забезпечує передачу даних на поле бою, сприяючи підвищенню ситуаційної обізнаності бійців.

Важливо

Важливіше, ніж новий калібр: гвинтівки NGSW оснастили високотехнологічною оптикою (фото)

Попри технологічні досягнення, гвинтівка XM7 показала низьку надійність і не змогла пройти 72-годинну військову місію без критичної відмови. А прицільний комплекс XM157, оснащений балістичним комп'ютером і системою автоматичного внесення поправок, отримав від військовослужбовців оцінки "нижчі за середні" або "невдало".

Крім того, у звіті зазначено проблеми зі "шкідливим виділенням порохових газів", що потребує подальших конструктивних доопрацювань.

Раніше Фокус зібрав інформацію про нові західні системи озброєння, які очікуються у 2025 році. Зокрема, в галузі стрілецького озброєння очікується ширше впровадження нових зразків NGSW з боєприпасами калібру 6.8 мм, які були розроблені для забезпечення кращої пробивної здатності та збільшення дальності ураження цілей.