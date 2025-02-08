Работала учительницей географии: удар по российскому штабу с БПЛА корректировала женщина (видео)

Наблюдением за ударом по штабу 35-й бригады ВС РФ руководила женщина-оператор БПЛА с позывным "Ультра". Она проходит службу в 25 ОПДБр.

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В сети появилось видео удара по штабу 35-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ в захваченном оккупантами городе Селидово Покровского района Донецкой области. Его, как сообщила украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова, корректировала женщина-оператор БПЛА с позывным "Ультра".

В мирной жизни Светлана Александровна работала в Днепре учительницей географии, но пошла на войну, чтобы фронт не дошел до ее родного города. Таким образом "Ультра" стала третьей женщиной в ВСУ, которая научилась работать с разведывательным беспилотным комплексом Shark.

Светлана Александровна с позывным "Ультра" Фото: Скриншот

Сейчас она проходит службу в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде Десантно-штурмовых войск ВС Украины, а в свободное время проводит для учеников факультативные занятия онлайн, показывая им красоту Донетчины.

Ситуация на фронте: информация от Генштаба

Ситуация на Покровском направлении Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Всего за пятницу, 7 ноября, на фронте было зафиксировано 123 боевых столкновения.

Напомним, Вооруженные силы Украины держат оборону в поселке Удачное Покровского района Донецкой области, а военные ВС РФ, которые добираются до передовых украинских позиций в этом населенном пункте, вынуждены сдаваться в плен.

Военкор Богдан Мирошников рассказывал о "настоящем бермудском треугольнике" на Торецком направлении, где российская армия "теряет" своих солдат, но упорно туда возвращается.