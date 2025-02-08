Працювала вчителькою географії: удар по російському штабу з БПЛА коригувала жінка (відео)

Спостереженням за ударом по штабу 35-ї бригади ЗС РФ керувала жінка-операторка БПЛА з позивним "Ультра". Вона проходить службу у 25 ОПДБр.

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У мережі з'явилося відео удару по штабу 35-ої окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ у захопленому окупантами місті Селидове Покровського району Донецької області. Ним, як повідомила українська журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, коригувала жінка-оператор БПЛА з позивним "Ультра".

У мирному житті Світлана Олександрівна працювала у Дніпрі вчителькою географії, але пішла на війну, аби фронт не дійшов до її рідного міста. Таким чином "Ультра" стала третьої жінкою в ЗСУ, яка навчилась працювати із розвідувальним безпілотним комплексом Shark.

Світлана Олександрівна з позивним "Ультра" Фото: Скріншот

Наразі вона проходить службу у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ ЗС України, а у вільний час проводить для учнів факультативні заняття онлайн, показуючи їм красу Донеччини.

Ситуація на фронті: інформація від Генштабу

Ситуація на Покровському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Загалом за п'ятницю, 7 листопада, на фронті було зафіксовано 123 бойових зіткнення.

Нагадаємо, Збройні сили України тримають оборону у селищі Удачне Покровського району Донецької області, а військові ЗС РФ, які дістаються передових українських позицій у цьому населеному пункті, змушені здаватись у полон.

Військкор Богдан Мірошников розповідав про "справжній бермудський трикутник" на Торецькому напрямку, де російська армія "губить" своїх солдатів, але вперто туди повертається.