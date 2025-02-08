"Россия в огне": ВСУ вскоре применят "новые дальнобойные средства" вглубь РФ, — Сырский

Главком ВСУ заявил, что украинские военные поразили почти 400 объектов военного назначения РФ за время его пребывания в должности главкома с февраля 20224 года.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что сейчас украинские военные способны поражать цели вглубь территории РФ на расстояние до 1700 км, и сейчас готовятся новые средства для ударов по России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook по случаю годовщины назначения на должность Главкома.

По словам Сырского, ВСУ осуществляют наращивание ударов по военным объектам на территории врага.

"Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства", — сообщил генерал.

Сырский отмечает, что дистанция поражения DeepStrike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тыс. км.

"Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены", — подчеркнул главком ВСУ, добавив, что с помощью комплексного огневого поражения целями было успешно поражено 377 объектов военного назначения РФ.

Сырский отметил, что в течение 2024 года ВСУ получили от государства более 1,3 млн беспилотников, создали первыми в мире создали Силы беспилотных систем и масштабировали уже существующие подразделения.

"Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. За год количество целей, пораженных ударными БпЛА различных типов, превысило 461 тысячу", — сообщил главком ВСУ.

Генерал добавил, что также пропорция использования артиллерийских боеприпасов изменились. По словам Сырского, в прошлом году эта цифра составляла 10 к 1 в пользу россиян, то сейчас РФ имеет преимущество над украинскими военными в этой компоненте только 2 к 1.

Ранее главком сообщил о приоритетах ВСУ на февраль 2025 года. Генерал убежден, что приоритетом остается удержание позиций и предотвращение продвижения противника. Также значительное внимание уделяется усилению подготовки бойцов и развитию беспилотных систем.

Также Сырский рассказал, что РФ формирует новый род войск. По словам главкома ВСУ, несмотря на это украинские военные держат инициативу в направлении использования беспилотных систем.