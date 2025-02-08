"Росія у вогні": ЗСУ незабором застосують "нові далекобійні засоби" вглиб РФ, — Сирський

Головком ЗСУ заявив, що українські військові вразили майже 400 об'єктів військового призначення РФ за час його перебуванні на посаді головкома з лютого 20224 року.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що наразі українські військові здатні уражати цілі вглиб території РФ на відстань до 1700 км, і наразі готуються нові засоби для ударів по Росії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook з нагоди річниці призначення на посаду Головкома.

За словами Сирського, ЗСУ здійснюють нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога.

"Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія москви проти нашої держави", — повідомив генерал.

Сирський відзначає, що дистанція ураження DeepStrike углиб території рф вже досягла 1,7 тис. км.

"Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані", — підкреслив головком ЗСУ, додавши, що за допомогою комплексного вогневого ураження цілями було успішно уражено 377 об’єктів військового призначення РФ.

Сирський зазначив, що протягом 2024 року ЗСУ отримали від держави понад 1,3 млн безпілотників, створили першими у світі створили Сили безпілотних систем і масштабували вже існуючі підрозділи.

"Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу", — повідомив головком ЗСУ.

Генерал додав, що також пропорція використання артилерійських боєприпасів змінилися. За словами Сирського, минулого року ця цифра складала 10 до 1 на користь росіян, то наразі РФ має перевагу над українськими військовими у цій компоненті лише 2 до 1.

Раніше головком повідомив про пріоритети ЗСУ на лютий 2025 року. Генерал переконаний, що пріоритетом залишається утримання позицій і запобігання просуванню противника. Також значна увага приділяється посиленню підготовки бійців та розвитку безпілотних систем.

Також Сирський розповів, що РФ формує новий рід військ. За словами головкома ЗСУ, попри це українські військові тримають ініціативу у напрямку використання безпілотних систем.