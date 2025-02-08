Пока фронт приближается, власти Покровска закупают цветы почти на 100 тысяч гривен (фото)

Чиновники Покровска планируют закупить розы, гвоздики и другие цветы: тем временем фронт всего в 3 километрах, российская армия ежедневно атакует город авиабомбами и артиллерией.

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В отделе культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета в Донецкой области собираются потратить 99 тысяч гривен на закупку цветов и зелени для украшения букетов. Соответствующая тендерная документация появилась на сайте системы публичных закупок Prozzoro 6 февраля.

На сайте говорится, что местные власти собираются закупить "продукцию растениеводства, в том числе тепличного". Всего в отделе культуры, туризма и охраны культурного наследия хотят приобрести 1265 единицу продукции.

Тендер Тендер

Среди растений, на закупку которых чиновники объявили тендер, — гипсофилы, розы, хризантемы, гвоздики и декоративная зелень, которую используют для создания украшений для букетов. На это планируется потратить, как говорится в тендере, 99 тысяч гривен, а срок на выполнение работ и поставки товаров — до 31 декабря 2025 года.

Между тем от Покровска до фронта — всего 3 километра, как сообщают в главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. Город ежедневно страдает от интенсивных вражеских атак. Россияне бросают на Покровск авиабомбы, стреляют из артиллерии, РСЗО и атакуют дронами. Таких обстрелов происходит не менее 10 в день.

"В Покровске не осталось безопасных мест — от вражеских ударов страдают и микрорайоны, и частный сектор, и центр города", — говорится в сообщении полиции.

Ранее Фокус узнавал, что ВСУ ведут ограниченные бои на Покровском направлении. Военкор Богдан Мирошников рассказывал, что оборвать ключевой прорыв россиян к западу от города — трудная задача. Об этом стало известно 8 февраля.

Также в Донецкой ОГА объявили о тендере на закупку колючей проволоки для Покровска и Краматорска. С помощью этой проволоки власти планируют дополнительно защищать города от угрозы наступления армии РФ в Донецкой области. Всего на закупку хотят потратить 70 344 540 гривен, как говорится в тендере. Об этом Фокус рассказывал 8 февраля.