Поки фронт наближається, влада Покровська закуповує квіти на майже 100 тисяч гривень (фото)

Чиновники Покровська планують закупити троянди, гвоздики та інші квіти: тим часом фронт всього за 3 кілометри, російська армія щоденно атакує місто авіабомбами та артилерією.

Related video

У відділі культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради у Донецькій області збираються витратити 99 тисяч гривень на закупівлю квітів та зелені для прикрас букетів. Відповідна тендерна документація з’явилася на сайті системи публічних закупівель Prozzoro 6 лютого.

На сайті йдеться, що місцева влада збирається закупити "продукцію рослинництва, у тому числі тепличного". Всього у відділі культури, туризму та охорони культурної спадщини хочуть придбати 1265 одиницю продукції.

Тендер Тендер

Серед рослин, на закупівлю яких чиновники оголосили тендер, – гіпсофіли, троянди, хризантеми, гвоздики та декоративна зелень, яку використовують для створення прикрас для букетів. На це планується витратити, як йдеться у тендері, 99 тисяч гривень, а строк на виконання робіт та постачання товарів – до 31 грудня 2025 року.

Тим часом від Покровська до фронту – всього 3 кілометри, як повідомляють у головному управлінні Національної поліції в Донецькій області. Місто щоденно страждає від інтенсивних ворожих атак. Росіяни кидають на Покровськ авіабомби, стріляють з артилерії, РСЗВ та атакують дронами. Таких обстрілів відбувається щонайменше 10 на день.

"У Покровську не залишилося безпечних місць – від ворожих ударів страждають і мікрорайони, і приватний сектор, і центр міста", – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше Фокус дізнавався, що ЗСУ ведуть обмежені бої на Покровському напрямку. Військкор Богдан Мірошников розповідав, що обірвати ключовий прорив росіян на захід від міста – важке завдання. Про це стало відомо 8 лютого.

Також у Донецькій ОДА оголосили про тендер на закупівлю колючого дроту для Покровська та Краматорська. За допомогою цього дроту влада планує додатково захищати міста від загрози наступу армії РФ на Донеччині. Всього на закупівлю хочуть витратити 70 344 540 гривень, як йдеться у тендері. Про це Фокус розповідав 8 лютого.