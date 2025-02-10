Под Киевом обнаружили боевой элемент кассетной бомбы "Мотив-3М", разрывающий танк: детали (фото)

Коммунальщики обнаружили самоприцельный боевой элемент "Мотив-3М" ВС РФ, который имеет кумулятивный боезаряд, рассказали спасатели. Средство поражения обезвредили, и никто не пострадал.

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В Киевской области обнаружили кассетный боезаряд "Мотив-3М" Вооруженных сил Российской Федерации, способный самонаводиться на объекты с тепловым излучением. Российские войска запускают такие заряды из реактивных установок залпового огня или с самолетов. Спасатели обезвредили средство поражения и предупредили украинцев об опасности. Об инциденте, который произошел 10 февраля, рассказали на странице Facebook Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В заметке указано, что опасный предмет обнаружили работники коммунального предприятия. Они двигались в лесополосе в неуказанной местности где-то в Киевской области. В какой-то момент люди заметили блестящий цилиндрический предмет и немедленно вызвали ГСЧС, говорится в сообщении. После этого приехали сотрудники Мобильного спасательного центра. Пиротехники уничтожили предмет, который оказался фрагментом российского оружия.

На фото ГСЧС можно увидеть, как выглядела находка и как с ней работает сапер. Указано, что предмет — это боевой элемент разовой бомбовой кассеты РБК-500 ВС РФ. Граждан попросили не приближаться к таким объектам и вызвать спасателей.

Оружие РФ — как выглядит "Мотив-3М" Фото: ГСЧС Оружие РФ — боезаряд "Мотив-3М" и сапер ГСЧС Фото: ГСЧС

В анонимном Telegram-канале "Генерал ГШ" добавили, что именно отыскали под Киевом. Автор сообщения пояснил, что на фото — самоприцельный боевой элемент (СПБЭ) "Мотив-3М" (9Н349), который используется ВС РФ. Вероятно, боезаряд лежал в лесополосе с первых дней вторжения, когда россияне направлялись в столицу со стороны Беларуси.

Оружие РФ — что известно о "Мотив-3М"

Отметим, ранее Фокус писал о самонаводящихся кассетных боезарядах "Мотив-3М". Первая подтвержденная информация о применении этого вида вооружения появилась в ноябре 2023 года, когда ВС РФ начали штурм Авдеевки на Донбассе. Об этом написали аналитики портала Defense Express после анализа видео с поля боя. На видео, которое было достаточно плохого качества, не было заметно особых подробностей. Но в какой-то момент видно столб огня, который поднялся над бронемашиной.

Оружие РФ — как сработал боезаряд "Мотив-3М"

На портале объяснили принцип применения этого вида оружия. Кассетный боеприпас с кумулятивным зарядом запускается из реактивной установки. Сначала ракета летит как обычный снаряд, пока не отделяется головная часть. Головная часть спускается на поле боя на парашюте. В определенный момент она раскрывается и во все стороны разлетаются боезаряды "Мотив-3М". Каждый заряд имеет систему инфракрасного наведения — то есть нацеливается на тепло. Когда обнаруживает цель, например, танк, то врезается в нее. Боевая часть "Мотив-3М" — кумулятивная, поэтому на месте удара виден огненный столб.

Оружие РФ — как запускают боезаряды "Мотив-3М"

С другой стороны, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко описал другой способ использования этого вида оружия. Осенью 2023 года он рассказал о разовых бомбовых кассетах РБК-500 (или кассетных авиабомбах), которыми россияне обстреливали Одесскую область. По его словам, чтобы защититься от такого вида оружия, лучше самолеты ВС РФ не подпускать к украинской территории.

Напоминаем, 16 января в сети показали российские бронемашины, защищенные от ударов ВСУ стальными "дредами".