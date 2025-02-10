Під Києвом виявили бойовий елемент касетної бомби "Мотив-3М", який розриває танк: деталі (фото)

Комунальники виявили самоприцільний бойовий елемент "Мотив-3М" ЗС РФ, який має кумулятивний боєзаряд, розповіли рятувальники. Засіб ураження знешкодили, і ніхто не постраждав.

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У Київській області виявили касетний боєзаряд "Мотив-3М" Збройних сил Російської Федерації, здатний самонаводитись на об'єкти з тепловим випромінюванням. Російські війська запускають такі заряди з реактивних установок залпового вогню або з літаків. Рятувальники знешкодили засіб ураження та попередили українців про небезпеку. Про інцидент, який стався 10 лютого, розповіли на сторінці Facebook Мобільного рятувального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій.

У дописі вказано, що небезпечний предмет виявили працівники комунального підприємства. Вони рухались у лісосмузі у невказаній місцевості десь у Київській області. У якийсь момент люди помітили блискучий циліндричний предмет та негайно викликали ДСНС, ідеться у повідомленні. Після цього приїхали співробітники Мобільного рятувального центру. Піротехніки знищили предмет, який виявився фрагментом російської зброї.

На фото ДСНС можна побачити, як виглядала знахідка і як з нею працює сапер. Вказано, що предмет — це бойовий елемент разової бомбової касети РБК-500 ЗС РФ. Громадян попросили не наближатись до таких об'єктів і викликати рятувальників.

Зброя РФ - як виглядає "Мотив-3М" Фото: ДСНС Зброя РФ - боєзаряд "Мотив-3М" та сапер ДСНС Фото: ДСНС

У анонімному Telegram-каналі "Генерал ГШ" додали, що саме відшукали під Києвом. Автор повідомлення пояснив, що на фото — самоприцільний бойовий елемент (СПБЕ) "Мотив-3М" (9Н349), який використовується ЗС РФ. Ймовірно, боєзаряд лежав у лісосмузі з перших днів вторгнення, коли росіяни прямували до столиці з боку Білорусі.

Зброя РФ — що відомо про "Мотив-3М"

Зазначимо, раніше Фокус писав про самонавідні касетні боєзаряди "Мотив-3М". Перша підтверджена інформація про застосування цього виду озброєння з'явилась у листопаді 2023 року, коли ЗС РФ почали штурм Авдіївки на Донбасі. Про це написали аналітики порталу Defense Express після аналізу відео з поля бою. На відео, яке було досить поганої якості, не було помітно особливих подробиць. Але у якийсь момент видно стовп вогню, який здійнявся над бронемашиною.

Зброя РФ - як спрацював боєзаряд "Мотив-3М"

На порталі пояснили принцип застосування цього виду зброї. Касетний боєприпас з кумулятивним зарядом запускається з реактивної установки. Спершу ракета летить як звичайний снаряд, доки не відділяється головна частина. Головна частина спускається на поле бою на парашуті. У певний момент вона розкривається і в усі боки розлітаються боєзаряди "Мотив-3М". Кожен заряд має систему інфрачервоного наведення — тобто націлюється на тепло. Коли виявляє ціль, наприклад, танк, то врізається у неї. Бойова частина "Мотив-3М" — кумулятивна, тому на місці удару видно вогняний стовп.

Зброя РФ - як запускають боєзаряди "Мотив-3М"

З іншого боку, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко описав інший спосіб використання цього виду зброї. Восени 2023 року він розповів про разові бомбові касети РБК-500 (або касетні авіабомби), якими росіяни обстрілювали Одеську область. З його слів, щоб захиститись від такого виду зброї, краще літаки ЗС РФ не підпускати до української території.

Нагадуємо, 16 січня у мережі показали російські бронемашини, захищені від ударів ЗСУ стальними "дредами".