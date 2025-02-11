ВС РФ пытались прорвать оборону под Покровском: какая ситуация на опасном участке фронта

Украинские защитники отбили 47 атак противника у более десяти населенных пунктов. На отдельных участках Силы обороны провели контратаки, восстановив ранее утраченные позиции.

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Российские войска активизировали наступательные действия на нескольких участках фронта, наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Покровска. По данным Объединенного стратегического командования "Хортица", подразделения ВС РФ пытаются использовать численное превосходство для прорыва украинской обороны в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", — говорится в сообщении.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники на данном направлении за минувшие сутки отбили 47 атак противника возле 12 населенных пунктов.

Вместе с тем аналитики проекта DeepState 10 февраля сообщили, что Силы обороны Украины провели успешные контратаки и восстановили позиции сразу в двух местах на Покровском направлении.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 1 февраля Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Покровском направлении. 10 февраля Фото: deepstatemap.live

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады выбили российские подразделения из части населенного пункта Даченское, а также зачистили промзону в Водяном Втором, где ранее закрепились российские силы.

Несмотря на успехи ВСУ, российские войска продолжают штурмовые действия в этом районе. По информации аналитиков, подразделения ВС РФ пытаются закрепиться на перекрестке трассы Покровск-Константиновка возле Малиновки, что может осложнить оперативную обстановку.

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Контратаки ВСУ возле Покровска: смогут ли украинские бойцы удержать город

Ранее сообщалось, что Силы обороны на Покровском направлении атаковали противника, который пытается закрепиться в Даченском. Под контролем украинских защитников находится часть села.