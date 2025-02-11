ЗС РФ намагалися прорвати оборону під Покровськом: яка ситуація на небезпечній ділянці фронту

Українські захисники відбили 47 атак противника біля понад десяти населених пунктів. На окремих ділянках Сили оборони провели контратаки, відновивши раніше втрачені позиції.

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Російські війська активізували наступальні дії на кількох ділянках фронту, найбільш напружена обстановка склалася в районі Покровська. За даними Об'єднаного стратегічного командування "Хортиця", підрозділи ЗС РФ намагаються використати чисельну перевагу для прориву української оборони в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Вдале, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

"Унаслідок штурмових дій і вогневого впливу деякі наші позиції було зруйновано. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного становища", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники на цьому напрямку за минулу добу відбили 47 атак противника біля 12 населених пунктів.

Водночас аналітики проєкту DeepState 10 лютого повідомили, що Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції одразу у двох місцях на Покровському напрямку.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 1 лютого Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Покровському напрямку. 10 лютого Фото: deepstatemap.live

Військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади вибили російські підрозділи з частини населеного пункту Даченське, а також зачистили промзону у Водяному Другому, де раніше закріпилися російські сили.

Попри успіхи ЗСУ, російські війська продовжують штурмові дії в цьому районі. За інформацією аналітиків, підрозділи ЗС РФ намагаються закріпитися на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка біля Малинівки, що може ускладнити оперативну обстановку.

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Контратаки ЗСУ бiля Покровська: чи зможуть українські бійці втримати місто

Раніше повідомлялося, що Сили оборони на Покровському напрямку атакували противника, який намагається закріпитися в Даченському. Під контролем українських захисників перебуває частина села.