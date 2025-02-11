Для борьбы с одним из последствий войны в Москве решили штрафовать женщин. Однако в Великобритании не верят, что наказание россиян и жителей ВОТ принесет стране-агрессору желаемый результат.

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Россия начала наказывать женщин, которые "пропагандируют" нежелание рожать детей, ведь Кремль стоит перед "долгосрочным структурным вызовом". Об этом известно из отчета разведки британского Министерства обороны, опубликованного в X 11 февраля.

Российский суд во временно оккупированном Севастополе оштрафовал местную жительницу на 50 000 рублей. Так, по данным росСМИ, женщину наказали за "пропаганду бездетности". Отмечается, что этот случай — не первый, ранее подобный штраф уже назначали в России или на захваченных украинских территориях.

В британской разведке отметили, что в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает пропаганду "идеологии бездетности". Им предусмотрен штраф в размере до 400 000 рублей для физических лиц и до 5 миллионов рублей — для организаций.

В ведомстве пояснили, что закон предназначен частично решить "серьезные проблемы" с демографическим кризисом, ведь население России стареет и сокращается. В отчете говорится, что это еще больше подчеркивает эмиграция — примерно 1,3 миллиона россиян выехали из страны после начала полномасштабной войны в Украине. В том числе страну-агрессора покинули молодые и образованные люди.

"Демографические проблемы представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики. Попытки российского руководства повысить рождаемость вряд ли остановят Россию сокращения населения в краткосрочной перспективе", — добавили в разведке Великобритании.

Напомним, в соцсетях показали иностранцев, которые пошли добровольцами на войну в Украине. Двое парней, которые всего пару лет назад праздновали совершеннолетие, 41 день обороняли посадку вдали от дома.

10 февраля в OSINTtechnical показали, как украинские ударные вертолеты Ми-24В уничтожают вражеские БПЛА.