Британська розвідка повідомила про "довгостроковий виклик", з яким не може впоратись Путін
Задля боротьби з одним з наслідків війни у Москві вирішили штрафувати жінок. Однак у Великій Британії не вірять, що покарання росіян і мешканців ТОТ принесе країні-агресорці бажаний результат.
Росія почала карати жінок, які "пропагують" небажання народжувати дітей, адже Кремль стоїть перед "довгостроковим структурним викликом". Про це відомо зі звіту розвідки британського Міністерства оборони, опублікованого в X 11 лютого.
Російський суд у тимчасово окупованому Севастополі оштрафував місцеву мешканку на 50 000 рублів. Так, за даними росЗМІ, жінку покарали за "пропаганду бездітності". Зазначається, що цей випадок — не перший, раніше подібний штраф вже призначали у Росії або на захоплених українських територіях.
У британській розвідці зауважили, що в листопаді минулого року президент РФ Володимир Путін підписав закон, який забороняє пропаганду "ідеології бездітності". Ним передбачений штраф у розмірі до 400 000 рублів для фізичних осіб і до 5 мільйонів рублів — для організацій.
У відомстві пояснили, що закон призначений частково розв’язати "серйозні проблеми" з демографічною кризою, адже населення Росії старіє і скорочується. У звіті йдеться, що це ще більше підкреслює еміграція — приблизно 1,3 мільйона росіян виїхали з країни після початку повномасштабної війни в Україні. В тому числі країну-агресорку залишили молоді й освічені люди.
"Демографічні проблеми являють собою довгостроковий структурний виклик для російського суспільства та російської економіки. Спроби російського керівництва підвищити народжуваність навряд чи зупинять Росію скорочення населення в короткостроковій перспективі", — додали у розвідці Великої Британії.
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