"Там пишут все": РФ якобы получила доступ к данным забронированных украинцев, — нардеп

Парламентарий Александр Федиенко подчеркнул, что последствия слива этих данных "даже трудно представить". Он рассказал, что направляет депутатские обращения из-за вражеских заявлений, но "кто же скажет".

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12 февраля ВС РФ ударили баллистикой по Киеву. Под ударом оказался один из столичных бизнес-центров, россияне заявили об уничтожении производства дронов. Об этом 13 февраля сообщил в Facebook народный депутат Александр Федиенко.

"Откровенно говоря, я не знаю было ли там какое-то производство, скорее всего нет, но административный офис компании Rig Expert Ukraine Ltd., действительно пострадал, о чем они публично и написали. Друзья, нельзя недооценивать врага", — отметил парламентарий.

Россияне об ударе по Киеву Фото: Александр Федиенко Россияне об ударе по Киеву Фото: Александр Федиенко

Он пояснил, что РФ практически ежедневно пытается атаковать украинские информационные площадки и цифровые реестры, а также собирает OSINT-данные из открытых источников. Политик призвал придерживаться информационной гигиены, чтобы ни одна настоящая локация производства не была скомпрометирована.

Федиенко уточнил, что сотрудникам достаточно придерживаться обычных правил информационной безопасности, не распространять информацию о своей работе. За нарушение же должна наступать ответственность.

"Кстати, как-то находясь на одном из таких предприятий, вижу видеокамеры везде, спрашиваю у безопасников, надеюсь они у вас в закрытом контуре? Да, говорят, в каком-то облаке. Мы дистанционно смотрим. Ага, думаю... Не только вы", — рассказал он.

Однако, по словам нардепа, с государством в этом вопросе "немножко сложнее". Государство собрало и оцифровало "огромное количество" информации о гражданах. Ее похищение и обработка ведет к пониманию, чем занимается предприятие "и не только".

"И меня, откровенно говоря беспокоит именно возможные компрометации, доступ к данным по забронированным от мобилизации украинцам, где была указана вся информация, где и кем работают. Де-факто там пишут все", — заявил Федиенко.

Он сообщил, что россияне заявляют о наличии у себя такого доступа, но не известно, правда ли это. Депутат подчеркнул, что подтверждения этих заявлений не видит.

"Но если окажется, что это правда, тогда мне даже трудно представить те последствия, которые могут быть для этих предприятий", — заявил он.

Парламентарий объяснил, что каждый раз, когда получает такую информацию, проверяет ее с помощью депутатских обращений. Ему отвечают призывом не волноваться и уверяют, что "все хорошо". Однако, по словам Федиенко, хорошо на самом деле или нет, "кто же скажет".

Он отметил, что Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного законопроекта для усиления кибербезопасности. Нардеп пояснил, что большинство его коллег просто не разбираются в этом, поэтому рассматривают вопрос "чисто через призму каких-то собственных бытовых механизмов понимания предмета".

"Предприятиям, если вы действительно касаетесь оборонной тематики, заботиться максимально о кибергигиене и информационной безопасности. Найдите себе профессиональных специалистов по безопасности с элементами паранойи", — посоветовал он.

Напомним, 12 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и БПЛА. В Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах, погиб один человек, среди пострадавших есть ребенок.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 февраля заявил, что ночная атака по Украине была демонстрацией "реального соотношения сил".