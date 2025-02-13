"Там пишуть все": РФ нібито отримала доступ до даних заброньованих українців, — нардеп

Парламентар Олександр Федієнко підкреслив, що наслідки зливу цих даних "навіть важко уявити". Він розповів, що направляє депутатські звернення через ворожі заяви, але "хто ж скаже".

Related video

12 лютого ЗС РФ вдарили балістикою по Києву. Під ударом опинився один зі столичних бізнес-центрів, росіяни заявили про знищення виробництва дронів. Про це 13 лютого повідомив у Facebook народний депутат Олександр Федієнко.

"Відверто кажучи, я не знаю чи було там якесь виробництво, скоріш за все ні, але адміністративний офіс компанії Rig Expert Ukraine Ltd., дійсно постраждав, про що вони публічно і написали. Друзі, не можна недооцінювати ворога", — зауважив парламентар.

Росіяни про удар по Києву Фото: Олександр Федієнко Росіяни про удар по Києву Фото: Олександр Федієнко

Він пояснив, що РФ практично щодня намагається атакувати українські інформаційні майданчики та цифрові реєстри, а також збирає OSINT-дані з відкритих джерел. Політик закликав дотримуватись інформаційної гігієни, щоб жодна справжня локація виробництва не була скомпрометована.

Федієнко уточнив, що співробітникам достатньо дотримуватись звичайних правил інформаційної безпеки, не розповсюджувати інформацію про свою роботу. За порушення ж має наступати відповідальність.

"До речі, якось перебуваючи на одному з таких підприємств, бачу відеокамери скрізь, питаю у безпековиків, сподіваюсь вони у вас у закритому контурі? Так, кажуть, у якійсь хмарі. Ми дистанційно дивимось. Ага, думаю… Не тільки ви", — розповів він.

Однак, зі слів нардепа, з державою у цьому питанні "трошки складніше". Держава зібрала й зацифрувала "величезну кількість" інформації про громадян. Її викрадення й оброблення веде до розуміння, чим займається підприємство "і не тільки".

"І мене, відверто кажучи турбує саме можливі компрометації, доступ до даних щодо заброньованих від мобілізації українців, де була вказана вся інформація, де і ким працюють. Де-факто там пишуть все", — заявив Федієнко.

Він повідомив, що росіяни заявляють про наявність у себе такого доступу, але не відомо, чи це правда. Депутат підкреслив, що підтвердження цих заяв не бачить.

"Але якщо виявиться, що це правда, тоді мені навіть важко уявити ті наслідки, які можуть бути для цих підприємств", — заявив він.

Парламентар пояснив, що кожного разу, коли отримує таку інформацію, перевіряє її за допомогою депутатських звернень. Йому відповідають закликом не хвилюватись і запевняють, що "все добре". Однак, зі слів Федієнка, добре насправді чи ні, "хто ж скаже".

Він зауважив, що Верховна Рада досі не ухвалила жодного законопроєкту задля посилення кібербезпеки. Нардеп пояснив, що більшість його колег просто не розуміються на цьому, тому розглядають питання "суто через призму якихось власних побутових механізмів розуміння предмета".

"Підприємствам, якщо ви дійсно дотичні до оборонної тематики, дбати максимально про кібергігієну та інформаційну безпеку. Знайдіть собі фахових безпекових фахівців з елементами параної", — порадив він.

Нагадаємо, 12 лютого російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами й БПЛА. У Києві спалахнули пожежі у кількох районах, загинула одна людина, серед постраждалих є дитина.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 12 лютого заявив, що нічна атака по Україні була демонстрацією "реального співвідношення сил".