"Мир через силу": Медведєв назвав ракетний удар по Києву "реальним співвідношенням сил"

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв також висміяв пропозицію Володимира Зеленського про можливий обмін окупованих територій та заявив, що українська влада має "знову відчути себе росіянами".

Related video

Під ранок, 12 лютого, Росія завдала балістичного удару по Києву, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина, а ще четверо дістали поранення. Цю атаку заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв назвав демонстрацією "реального співвідношення сил". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На його думку, удари по мирних містах є втіленням принципу "мир через силу". Медведєв вважає, що такі дії нібито демонструють справжній баланс сил, а не вигаданий кимось.

"Мир через силу, кажете? Іноді ця концепція працює і справді. Наприклад, демонструючи реальне, а не придумане кимось співвідношення сил. Як сьогодні в Києві після прильоту наших ракет і БпЛА", — написав колишній президент РФ.

Медведєв назвав ракетні удари по Києву примусом до "миру через силу" Фото: Скриншот

Крім того, Медведєв висміяв пропозицію президента України Володимира Зеленського про можливий обмін окупованих територій та заявив, що українська влада має "знову відчути себе росіянами". І це нібито має відбутися "за порадою президента США".

Концепція "миру через силу" була озвучена сенатором Марко Рубіо, призначеним Дональдом Трампом на посаду держсекретаря США, 13 листопада 2024 року. Рубіо наголосив, що його зовнішньополітичний курс буде спрямований на те, щоб "забезпечити мир через силу" та ставити інтереси Америки та американців понад усе.

Обстріл Києва: подробиці

12 лютого російська армія атакувала Київ балістичними ракетами, а також запустила 123 "шахеди". Внаслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в 4 районах столиці: Оболонському, Голосіївському, Святошинському і Солом'янському. За повідомленням Повітряних сил, ППО знищила 6 російських балістичних ракет "Іскандер-М".

Унаслідок російського удару постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. У будівлі пошкоджено вікна та робоче обладнання.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонує повернути утримувані від початку наступу ЗСУ в серпні 2024 року території Курської області РФ, якщо президенту США Дональду Трампу вдасться організувати мирні переговори між РФ і Україною.