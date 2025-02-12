"Мир через силу": Медведев назвал ракетный удар по Киеву "реальным соотношением сил"

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев также высмеял предложение Владимира Зеленского о возможном обмене оккупированных территорий и заявил, что украинская власть должна "снова почувствовать себя русскими".

Related video

Под утро, 12 февраля, Россия нанесла баллистический удар по Киеву, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, а еще четверо получили ранения. Эту атаку заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал демонстрацией "реального соотношения сил". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, удары по мирным городам являются воплощением принципа "мир через силу". Медведев считает, что такие действия якобы демонстрируют настоящий баланс сил, а не придуманный кем-то.

"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БпЛА", — написал бывший президент РФ.

Медведев назвал ракетные удары по Киеву принуждением к "миру через силу" Фото: Скриншот

Кроме того, Медведев высмеял предложение президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене оккупированных территорий и заявил, что украинская власть должна "снова почувствовать себя русскими". И это якобы должно произойти "по совету президента США".

Концепция "мира через силу" была озвучена сенатором Марко Рубио, назначенным Дональдом Трампом на должность госсекретаря США, 13 ноября 2024 года. Рубио отметил, что его внешнеполитический курс будет направлен на то, чтобы "обеспечить мир через силу" и ставить интересы Америки и американцев превыше всего.

Обстрел Киева: подробности

12 февраля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами, а также запустила 123 "шахеды". В результате обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в 4 районах столицы: Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Соломенском. По сообщению Воздушных сил, ПВО уничтожила 6 российских баллистических ракет "Искандер-М".

В результате российского удара пострадал офис телеканала FREEДОМ. В здании повреждены окна и рабочее оборудование.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Киев предложит вернуть удерживаемые с начала наступления ВСУ в августе 2024 года территории Курской области РФ, если президенту США Дональду Трампу удастся организовать мирные переговоры между РФ и Украиной.