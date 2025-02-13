"Больному" тоже место найдется: в ТЦК рассказали о "позорных поступках" украинцев

В Кировоградском областном военкомате пожаловались, что на граждан влияет Россия. Работник ТЦК Борис призвал не прятаться и объяснил, на какие должности могут мобилизовать тех, кому служить на передовой не позволяет здоровье.

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90% работников военкомата — участники боевых действий, которые не могут служить в боевых частях по состоянию здоровья, и они страдают от пренебрежительного отношения гражданских. Об этом в комментарии "Суспільне" от 12 февраля рассказала руководительница группы коммуникаций Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Полина Кравченко.

Мобилизация в Украине: Россия влияет на граждан

"Много историй таких, когда не верили, что после тех ранений они смогут продолжать службу. А здесь, в тылу, среди мирного населения, среди людей, которых они защищали, случается такое, что взрывают, угрожают, влияя негативно на их морально-психологическое состояние. Это позорные поступки", — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря, военные понимают, что причина такого поведения гражданского населения — подстрекательство со стороны России и ее информационные усилия для срыва мобилизации в Украине. Она заверила, что каждый скандальный инцидент становится основанием для проверки.

"Человек, у которого все хорошо, не прячется, не провоцирует военных. Мы, подходя на улице к гражданскому мужчине, просим только предоставить документы для проверки. Если он не хочет этого делать, возникает подозрение", — пояснила Кравченко.

Она подчеркнула, что работники ТЦК — не враги гражданским, хотя РФ и пытается убедить в обратном. Представительница военкомата признала, что пока преодолеть это информационное воздействие не удается.

Мобилизация в Украине: фронт "с каждым днем приближается"

Сержант роты охраны Борис служит в ТЦК с августа прошлого года. В начале полномасштабной войны он ушел добровольцем на фронт, служил в 56-й мотопехотной бригаде в должности старшего пожарного. Кроме своей работы он с побратимами грузил снаряды и разгружал вагоны под обстрелами, нес службу на Донецком и Запорожском направлениях.

"Все, кого я знаю — областные ТЦК, городские, районные — все собратья или после ранений, или после травм. Мы пытаемся объяснить людям, что враг с каждым днем приближается очень быстрыми темпами. Люди должны понимать, что не надо прятаться. Если ты болен, то ты можешь пойти служить, но не на передовую, а в логистику или в ТЦК. Повара, водители — разные профессии есть, будет польза", — сообщил Борис.

Сержант связывает поведение гражданских с "неправильной информацией" в соцсетях, которая подталкивает людей скрываться от службы.

Мобилизация в Украине: военным "в спину плюют"

54-летний его подчиненный Александр тоже добровольно отправился на фронт в 2022 году, служил механиком-водителем во взводе эвакуации техники. Первый боевой опыт он получил в районе Бахмута, когда выходил из окружения. Затем — Часов Яр, Григорьевка и сам Бахмут, где получил контузию и ранение ноги от пули снайпера. Несмотря на травму вытащил побратима, а после оказался на службе в ТЦК. Однако защитника, получившего награду "За мужество и отвагу" защитника демократии, деморализуют люди в тылу.

"Мне обидно. Я иду, а мне в спину плюют, не зная даже, через что я прошел. И сколько слышу, чтобы шел воевать. А я был там и видел все — горе, зло, разруху. Я пошел на фронт, чтобы российская армия не была здесь", — заявил Александр.

Пресс-секретарь ТЦК сообщила, что с военнослужащими, привлеченными к мероприятиям по мобилизации, работают психологи.

Напомним, в Ровенском областном ТЦК информировали, что их работников избили военнообязанные. Мужчины не только травмировали военных, но и повредили их машину.

Юристы объяснили, кто по закону имеет отсрочку от мобилизации в 2025 году.