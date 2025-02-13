"Хворому" теж місце знайдеться: у ТЦК розповіли про "ганебні вчинки" українців

У Кіровоградському обласному військкоматі поскаржились, що на громадян впливає Росія. Працівник ТЦК Борис закликав не ховатись і пояснив, на які посади можуть мобілізувати тих, кому служити на передовій не дозволяє здоров’я.

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90% працівників військкомату — учасники бойових дій, які не можуть служити у бойових частинах за станом здоров’я, і вони страждають від зневажливого ставлення цивільних. Про це у коментарі "Суспільному" від 12 лютого розповіла керівниця групи комунікацій Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Поліна Кравченко.

Мобілізація в Україні: Росія впливає на громадян

"Багато історій таких, коли не вірили, що після тих поранень вони зможуть продовжувати службу. А тут, в тилу, серед мирного населення, серед людей, яких вони захищали, трапляється таке, що підривають, погрожують, впливаючи негативно на їхній морально-психологічний стан. Це ганебні вчинки", — підкреслила вона.

Зі слів речниці, військові розуміють, що причина такої поведінки цивільного населення — підбурення з боку Росії і її інформаційні зусилля задля зриву мобілізації в Україні. Вона запевнила, що кожен скандальний інцидент стає підставою для перевірки.

"Людина, в якої все добре, не ховається, не провокує військових. Ми, підходячи на вулиці до цивільного чоловіка, просимо лише надати документи для перевірки. Якщо він не хоче цього робити, виникає підозра", — пояснила Кравченко.

Вона наголосила, що працівники ТЦК — не вороги цивільним, хоча РФ і намагається переконати у зворотному. Представниця військкомату визнала, що поки подолати цей інформаційний вплив не вдається.

Мобілізація в Україні: фронт "з кожним днем наближається"

Сержант роти охорони Борис служить у ТЦК з серпня минулого року. На початку повномасштабної війни він пішов добровольцем на фронт, служив у 56-й мотопіхотній бригаді на посаді старшого пожежного. Окрім своєї роботи він з побратимами вантажив снаряди й розвантажував вагони під обстрілами, ніс службу на Донецькому і Запорізькому напрямках.

"Всі, кого я знаю — обласні ТЦК, міські, районі — всі побратими або після поранень, або після травм. Ми намагаємось пояснити людям, що ворог з кожним днем наближається дуже швидкими темпами. Люди мають розуміти, що не треба ховатись. Якщо ти хворий, то ти можеш піти служити, але не на передову, а в логістику або в ТЦК. Кухарі, водії — різні професії є, буде користь", — повідомив Борис.

Сержант пов’язує поведінку цивільних з "неправильною інформацією" у соцмережах, яка підштовхує людей переховуватись від служби.

Мобілізація в Україні: військовим "в спину плюють"

54-річний його підлеглий Олександр теж добровільно вирушив на фронт у 2022 році, служив механіком-водієм у взводі евакуації техніки. Перший бойовий досвід він отримав в районі Бахмута, коли виходив з оточення. Потім — Часів Яр, Григорівка і сам Бахмут, де отримав контузію й поранення ноги від кулі снайпера. Попри травму витяг побратима, а після опинився на службі в ТЦК. Однак захисника, який отримав відзнаку "За мужність і відвагу" захисника демократії, деморалізують люди в тилу.

"Мені образливо. Я йду, а мені в спину плюють, не знаючи навіть, через що я пройшов. І скільки чую, щоб йшов воювати. А я був там і бачив все — горе, зло, розруху. Я пішов на фронт, щоб російська армія не була тут", — заявив Олександр.

Речниця ТЦК повідомила, що з військовослужбовцями, залученими до заходів з мобілізації, працюють психологи.

Нагадаємо, в Рівненському обласному ТЦК інформували, що їхніх працівників побили військовозобов’язані. Чоловіки не лише травмували військових, але й пошкодили їхню машину.

Юристи пояснили, хто за законом має відстрочку від мобілізації у 2025 році.