"Заходят с моря": военный объяснил, как россияне запутывают маршруты "шахедов" (видео)

Оккупанты часто меняют высоты, с которых запускают дроны, из-за чего беспилотники могут резко менять направление. Кроме дронов, постоянно существует угроза баллистических ударов.

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Российские оккупанты пытаются обмануть бойцов ВСУ, для чего запутывают маршруты и маневрируют ударными беспилотниками. Об этом "24 каналу" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Россияне активизировали атаки "шахедами". Заходят они с моря, пытаясь максимально запутать маршруты", — сказал Бартчук.

Он пояснил, что это не новая тактика, однако ВС РФ меняют высоты, с которых запускают дроны, в результате чего "шахеды" могут идти над морем, а затем поднимаются вверх и движутся в другом направлении.

"Наши Силы противовоздушной обороны работают очень активно. Есть уничтожение дронов, но обломки, к сожалению, попадают на инфраструктуру", — отметил Братчук.

Представитель УДА "Юг" подчеркнул, что во время дроновых атак оккупанты пытаются ударить по южной части Одесской области, в частности по портовой и припортовой инфраструктуре.

Кроме того, враг атакует жилые дома, а обломки от "шахедов" попадают в сельскохозяйственные предприятия региона.

"Враг активно воюет с нашей пшеницей как в Одесской, так и в Николаевской области", — подчеркнул Братчук.

Наконец он добавил, что, кроме дронов, постоянно существует угроза баллистических ударов.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля ВС РФ ударили по Николаеву "шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

15 февраля партизанское движение "Атеш" сообщило, что ВС РФ ломают собственную технику под Покровском.