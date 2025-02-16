"Заходять з моря": військовий пояснив, як росіяни заплутують маршрути "шахедів" (відео)

Окупанти часто змінюють висоти, з яких запускають дрони, через що безпілотники можуть різко змінювати напрямок. Окрім дронів, постійно існує загроза балістичних ударів.

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Російські окупанти намагаються обдурити бійців ЗСУ, для чого заплутують маршрути та маневрують ударними безпілотниками. Про це "24 каналу" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Росіяни активізували атаки "шахедами". Заходять вони з моря, намагаючись максимально заплутати маршрути", — сказав Бартчук.

Він пояснив, що це не нова тактика, проте ЗС РФ змінюють висоти, з яких запускають дрони, внаслідок чого "шахеди" можуть йти над морем, а потім підіймаються вверх і рухаються в іншому напрямку.

"Наші Сили протиповітряної оборони працюють дуже активно. Є знищення дронів, але уламки, на жаль, потрапляють на інфраструктуру", — зазначив Братчук.

Речник УДА "Південь" підкреслив, що під час дронових атак окупанти намагаються вдарити по південній частині Одещини, зокрема по портовій та припортовій інфраструктурі.

Крім того, ворог атакує житлові будинки, а уламки від "шахедів" потрапляють в сільськогосподарські підприємства регіону.

"Ворог активно воює із нашою пшеницею як на Одещині, так і на Миколаївщині", — наголосив Братчук.

Насамкінець він додав, що, окрім дронів, постійно існує загроза балістичних ударів.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 лютого ЗС РФ вдарили по Миколаєву "шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

15 лютого партизанський рух "Атеш" повідомив, що ЗС РФ ламають власну техніку під Покровськом.