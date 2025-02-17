В Греции испытали тяжелый дрон Sarisa II с ракетным вооружением (видео)

В хоте испытаний беспилотник поразил цели с большой точностью, показав при этом высокую устойчивость в воздухе во время пусков, что предельно важно для таких платформ.

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Греческая компания SAS Technology успешно завершила трехдневные испытания беспилотного боевого летательного аппарата (БЛА) Sarisa II (SRS-2A) на полигоне Литохоро. Испытания проводились в рамках сертификации аппарата и подтвердили его способность применять как неуправляемые, так и управляемые лазером 70-мм ракеты производства Thales Belgium. Об этом рассказали обозреватели Army Recognition.

Сообщается, что 10 февраля Sarisa II успешно выполнил запуск неуправляемой ракеты (UGR), продемонстрировав стабильность полета даже под воздействием реактивной струи. Ракета прошла по заданной траектории, подтвердив надежность оптических методов прицеливания.

11 февраля аппарат протестировал управляемую ракету FZ275 LGR с лазерным наведением от Thales. БПЛА поразил цель размером 5×5 метров, с отклонением всего 0,2 метра, что соответствует показателю кругового вероятного отклонения (КВО) менее одного метра. Причем испытание проводилось на расстоянии 1700 метров, приближенной к минимальной рабочей дальности оружия.

12 февраля состоялась публичная демонстрация, в которой участвовали представители греческих вооруженных сил, спецподразделений и международные делегации. Sarisa II успешно запустил FZ275 LGR с высоты 450 метров над уровнем моря, вновь подтвердив КВО менее 1 метра.

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Таким образом испытания подтвердили, что Sarisa II может эффективно применять высокоточное вооружение, а ракета FZ275 LGR обеспечивает точность на уровне управляемых ракет большой дальности при сравнительно низкой стоимости. При этом беспилотник продемонстрировал высокую устойчивость в воздухе во время пусков, что предельно важно для таких платформ.

Напомним, командование Сил беспилотных систем ВСУ сообщило, что для ударов по РФ Украина использует дрон дальнего действия, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевая большие расстояния. В ведомстве добавили, что это уникальная разработка, которая "меняет правила игры на поле боя".