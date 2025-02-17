У Греції випробували важкий дрон Sarisa II з ракетним озброєнням (відео)

Під час випробувань безпілотник вразив цілі з великою точністю, показавши при цьому високу стійкість у повітрі під час пусків, що надзвичайно важливо для таких платформ.

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Грецька компанія SAS Technology успішно завершила триденні випробування безпілотного бойового літального апарату (БЛА) Sarisa II (SRS-2A) на полігоні Літохоро. Випробування проводилися в рамках сертифікації апарата і підтвердили його здатність застосовувати як некеровані, так і керовані лазером 70-мм ракети виробництва Thales Belgium. Про це розповіли оглядачі Army Recognition.

Повідомляється, що 10 лютого Sarisa II успішно виконав запуск некерованої ракети (UGR), продемонструвавши стабільність польоту навіть під впливом реактивного струменя. Ракета пройшла по заданій траєкторії, підтвердивши надійність оптичних методів прицілювання.

11 лютого апарат протестував керовану ракету FZ275 LGR з лазерним наведенням від Thales. БПЛА вразив ціль розміром 5×5 метрів, з відхиленням лише 0,2 метра, що відповідає показнику кругового ймовірного відхилення (КІВ) менше одного метра. Причому випробування проводилося на відстані 1700 метрів, наближеній до мінімальної робочої дальності зброї.

12 лютого відбулася публічна демонстрація, в якій брали участь представники грецьких збройних сил, спецпідрозділів і міжнародні делегації. Sarisa II успішно запустив FZ275 LGR з висоти 450 метрів над рівнем моря, знову підтвердивши КІВ менш як 1 метр.

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Таким чином випробування підтвердили, що Sarisa II може ефективно застосовувати високоточне озброєння, а ракета FZ275 LGR забезпечує точність на рівні керованих ракет великої дальності за порівняно низької вартості. При цьому безпілотник продемонстрував високу стійкість у повітрі під час пусків, що гранично важливо для таких платформ.

Нагадаємо, командування Сил безпілотних систем ЗСУ повідомило, що для ударів по РФ Україна використовує дрон дальньої дії, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу, долаючи великі відстані. У відомстві додали, що це унікальна розробка, яка "змінює правила гри на полі бою".