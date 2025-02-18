Враг продолжает штурмы: на Покровском направлении — более трети боев за сутки, — Генштаб

С начала суток армия противника 44 раза атаковала позиции на Покровском направлении, несколько боевых столкновений продолжаются. Украинские защитники дают отпор врагу: среди уничтоженной за сутки техники ВС РФ — тяжелая огнеметная система "ТОС-2".

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Вооруженные силы России продолжают штурмовать позиции украинских военных на Покровском направлении: там за сутки произошло более трети боевых столкновений от общего количества боев по всей линии фронта. ВС РФ атакуют сразу в районах 14 населенных пунктов на этом направлении, в частности у Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового и тому подобное. Всего за сутки военным ВСУ удалось отбить 36 вражеских штурмов, из которых еще 8 продолжается. Об этом рассказали в сводке Генерального штаба ВСУ вечером 17 февраля.

В сообщении говорится о том, что враг за сутки 44 раза атаковал районы населенных пунктов на Покровском направлении. Также в Генштабе сообщили о количестве отбитых штурмов.

"Наши защитники отбили 36 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор", — пишут в Генштабе.

ВС РФ продолжают давить на этом направлении, где недавно оккупировали населенный пункт — село Серебряное Покровского района. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState 17 февраля.

В то же время украинские военные дают отпор врагу на этом направлении. Как сообщили в Генштабе, за сутки им удалось ликвидировать 325 оккупантов, из них 163 — безвозвратно.

Также украинские военные успешно обезвредили военную технику россиян на этом направлении. По меньшей мере две единицы автомобильной техники, три артиллерийские системы и две антенны управления БпЛА удалось ликвидировать солдатам ВСУ за минувшие сутки.

Среди обезвреженной техники армии РФ — тяжелая огнеметная система "ТОС-2" ("Тосочка"). Это модернизированная версия тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Ранее "Милитарный" рассказал о том, что это уничтожение — первая зафиксированная потеря такой установки российской армии.

Также в течение суток враг продолжал штурмовать позиции ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Ореховском и других направлениях, как сообщили в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ удалось освободить Песчаное под Покровском. В обеспечении успеха важную роль сыграли дроны, как выяснил Фокус 16 февраля.

Также сообщалось о том, что ВС РФ увеличили количество штурмов на Покровском направлении минимум в два с половиной раза. Об этом Фокус узнавал 16 февраля.