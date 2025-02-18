Ворог продовжує штурми: на Покровському напрямку — понад третина боїв за добу, — Генштаб

Від початку доби армія противника 44 рази атакувала позиції на Покровському напрямку, декілька бойових зіткнень продовжуються. Українські захисники дають відсіч ворогу: серед знищеної за добу техніки ЗС РФ — важка вогнеметна система "ТОС-2".

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Збройні сили Росії продовжують штурмувати позиції українських військових на Покровському напрямку: там за добу відбулося більше третини бойових зіткнень від загальної кількості боїв по всій лінії фронту. ЗС РФ атакують одразу у районах 14 населених пунктів на цьому напряму, зокрема біля Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового тощо. Всього за добу військовим ЗСУ вдалося відбити 36 ворожих штурмів, з яких ще 8 триває. Про це розповіли у зведенні Генерального штабу ЗСУ увечері 17 лютого.

У повідомленні йдеться про те, що ворог за добу 44 рази атакував райони населених пунктів на Покровському напрямку. Також у Генштабі повідомили про кількість відбитих штурмів.

"Наші захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу", — пишуть у Генштабі.

ЗС РФ продовжують тиснути на цьому напрямку, де нещодавно окупували населений пункт — село Срібне Покровського району. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState 17 лютого.

Водночас українські військові дають відсіч ворогу на цьому напрямку. Як повідомили у Генштабі, за добу їм вдалося ліквідувати 325 окупантів, з них 163 — безповоротно.

Також українські військові успішно знешкодили військову техніку росіян на цьому напрямку. Щонайменше дві одиниці автомобільної техніки, три артилерійські системи та дві антени управління БпЛА вдалося ліквідувати солдатам ЗСУ за минулу добу.

Серед знешкодженої техніки армії РФ – важка вогнеметна система "ТОС-2" ("Тосочка"). Це модернізована версія важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратино" і ТОС-1А "Солнцепек". Раніше "Мілітарний" розповів про те, що це знищення — перша зафіксована втрата такої установки російської армії.

Також впродовж доби ворог продовжував штурмувати позиції ЗСУ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Оріхівському та інших напрямках, як повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ вдалося звільнити Піщане під Покровськом. У забезпеченні успіху важливу роль відіграли дрони, як з'ясував Фокус 16 лютого.

Також повідомлялося про те, що ЗС РФ збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку щонайменше у два з половиною рази. Про це Фокус дізнавався 16 лютого.