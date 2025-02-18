Под Волчанском украинские бойцы ТРО "развалили" штурм россиян на бронетехнике (видео)

Вражескую технику еще на подходе выследили операторы дронов 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и принялись крушить ее вдребезги.

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На Харьковщине украинские защитники отбили штурм россиян в районе Волчанска, а их бронетехнику уничтожили. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

ВС РФ на Харьковском направлении пытаются продвинуться в районе Волчанска и постоянно проводят штурмовые действия с привлечением бронетехники. Последний штурм для них закончился неудачно. Вражескую технику еще на подходе выследили операторы дронов 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и разбили ее вдребезги.

"Наши защитники отбили штурм вражеской пехоты. Операторы FPV-дронов ударами уничтожили две боевые машины и еще одну подбили. Также было уничтожено укрытие личного состава противника и остатки уцелевшей пехоты, которые мастерски поразили наши БПЛА", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что пилоты РУБпАК бригады теробороны совместно со смежными подразделениями постоянно выслеживают бронетехнику противника, которая привлекается к штурмовым действиям.

Напомним, что 27 января сообщалось, что командир танка ВС РФ сдался ВСУ в плен на Волчанском направлении. Оккупант оставил свою бронетехнику и направился в сторону украинских позиций.

Также сообщалось, что с помощью артиллерийских и беспилотных ударов ВСУ отбили атаку РФ в населенном пункте Улаклы и окрестностях. Дроны артиллерийской группы "Тиваз" зафиксировали около 10 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств.