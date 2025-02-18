Під Вовчанськом українські бійці ТРО "розвалили" штурм росіян на бронетехніці (відео)

Ворожу техніку ще на підході вистежили оператори дронів 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ і заходилися трощити її на друзки.

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На Харківщині українські захисники відбили штурм росіян в районі Вовчанська, а їхню бронетехніку знищили. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

ЗС РФ на Харківському напрямку намагаються просунутися в районі Вовчанська і постійно проводять штурмові дії із залученням бронетехніки. Останній штурм для них закінчився невдало. Ворожу техніку ще на підході вистежили оператори дронів 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ і розтрощили її на друзки.

"Наші захисники відбили штурм ворожої піхоти. Оператори FPV-дронів ударами знищили дві бойові машини та ще одну підбили. Також було знищено укриття особового складу противника і залишки вцілілої піхоти, які майстерно уразили наші БПЛА", — йдеться в повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що пілоти РУБпАК бригади тероборони спільно з суміжними підрозділами постійно вистежують бронетехніку противника, яка залучається до штурмових дій.

Нагадаємо, що 27 січня повідомлялося, що командир танку ЗС РФ здався ЗСУ у полон на Вовчанському напрямку. Окупант залишив свою бронетехніку і попрямував у бік українських позицій.

Також повідомлялося, що за допомогою артилерійських і безпілотних ударів ЗСУ відбили атаку РФ у населеному пункті Улакли та околицях. Дрони артилерійської групи "Тиваз" зафіксували близько 10 знищених і покинутих російських транспортних засобів.