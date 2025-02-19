"Легкий маршрут": украинец попытался переплыть Тису, не умея плавать (видео)

"Приключение", которое могло иметь летальный финал, обошлось мужчине в более 372 тысячи гривен. Выбравшись из одной смертельной ловушки, горе-беглец попал в другую.

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На границе спасли нарушителя, который полез в Тису несмотря на неумение плавать. Деталями 19 февраля поделились в Государственной пограничной службе Украины.

Украинец решил сбежать из страны и обратился к так называемым переправщикам. Те пообещали "легкий маршрут", попросив вознаграждение в размере 9000 долларов (372600 гривен по актуальному курсу).

Однако реальность ожидания не оправдала. Мужчине, который не умеет плавать, пришлось в темноте лезть в стремительную реку Тиса. Течение мгновенно отнесло его на 50 метров, но нарушителю удалось выбраться на берег.

Там его ждала новая опасная ловушка. Гражданин запутался в заграждениях, продолжить движение ему не удавалось.

"Замерзшего, с порезанными руками нарушителя нашли пограничники. Его освободили и отогрели чаем. Организаторов "путешествия" уже установили — им светит уголовная ответственность", — сообщила пресс-служба ГПСУ.

На обнародованных кадрах видно мужчину, который жалуется, что зацепился локтем за дерево. На помощь ему пришел пограничник, который отцепил конечность горе-беглеца и вывел его из ловушки, подсвечивая дорогу фонариком.

Напомним, в Одесской области разоблачили судей и адвокатов, которые помогали военнообязанным оформлять отсрочки от мобилизации. Уклонисты платили по 3500 долларов и получали возможность выехать за границу.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, сколько украинцев является целевой аудиторией "Контракта 18-24". По его словам, такое количество новобранцев могло бы заполнить ВСУ.