"Легкий маршрут": українець спробував переплисти Тису, не вміючи плавати (відео)

"Пригода", яка могла мати летальний фінал, обійшлася чоловіку у понад 372 тисячі гривень. Вибравшись з однієї смертельної пастки, горе-утікач потрапив в іншу.

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На кордоні врятували порушника, який поліз у Тису попри невміння плавати. Деталями 19 лютого поділились у Державній прикордонній службі України.

Українець вирішив втекти з країни й звернувся до так званих переправників. Ті пообіцяли "легкий маршрут", попросивши винагороду у розмірі 9000 доларів (372600 гривень за актуальним курсом).

Однак реальність очікування не виправдала. Чоловіку, який не вміє плавати, довелося у темряві лізти у стрімку річку Тиса. Течія вмить віднесла його на 50 метрів, але порушнику вдалося вибратись на берег.

Там на нього чекала нова небезпечна пастка. Громадянин заплутався у загородженнях, продовжити рух йому не вдавалось.

"Змерзлого, з порізаними руками порушника знайшли прикордонники. Його визволили та відігріли чаєм. Організаторів "подорожі" вже встановили — їм світить кримінальна відповідальність", — повідомила пресслужба ДПСУ.

На оприлюднених кадрах видно чоловіка, який скаржиться, що зачепився ліктем за дерево. На допомогу йому прийшов прикордонник, який відчепив кінцівку горе-утікача та вивів його з пастки, підсвічуючи дорогу ліхтариком.

Нагадаємо, в Одеській області викрили суддів і адвокатів, які допомагали військовозобов’язаним оформлювати відстрочки від мобілізації. Ухилянти платили по 3500 доларів і отримували можливість виїхати за кордон.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, скільки українців є цільовою аудиторією "Контракту 18-24". З його слів, така кількість новобранців могла б заповнити ЗСУ.