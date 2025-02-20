Американские пилоты F-16 рисуют на истребителях "револьверы": что они означают (фото)

На Ближнем Востоке были замечены истребители F-16 США с ракетами для уничтожения дронов и, в целом, расширенной глубиной магазина. Во время операций в Израиле истребителю F-15E Strike Eagles приходилось приземляться и перезаряжаться.

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На новых фото истребителей F-16C Viper американских ВВС, патрулирующих Ближний Восток и его окрестности, заметили необычную ракетную нагрузку, в т.ч. два семизарядных 70-мм ракетных блока. И оба — на одном пилоне. Об этом пишет The War Zone.

На тех же фото показан F-16C, вооруженный несколькими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, также значится маркировка об уничтожении дронов. В прошлом месяце появилась информация о том, что ВВС Viper используют 70-мм ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением, изначально разработанные как боеприпасы класса "воздух-земля" как дешевый способ сбивать беспилотники повстанцев-хуситов.

Центральное командование ВВС США (AFCENT) опубликовало две подборки фотографий F-16 во время полета над ближневосточным регионом. Фото датируются началом февраля.

На снимках показаны F-16C, летящие вместе, и в обоих случаях у одно из истребителей — пара семизарядных 70-мм ракетных блоков на одном пилоне под правым крылом. У каждого из самолетов — две ракеты AIM-9X Sidewinder, две AIM-120, контейнер наведения LITENING, контейнер системы наведения HARM и два дополнительных топливных бака.

Другие истребители F-16 вооружены четырьмя Sidewinder каждый — сочетанием вариантов AIM-9M и AIM-9X — двумя AIM-120 и тем же набором контейнеров и подвесных баков. У одного из этих самолетов также есть трофейная маркировка об уничтожении дронов, а также изображения револьверов. Что означают револьверы доподлинно неизвестно, но это может указывать на успешные боевые миссии по уничтожению целей 20-мм пушкой M61 Vulcan (шестизарядный барабан схемы Гатлинга).

Вооруженный ракетами класса "воздух-воздух" F-16 с маркировками трофеев

У этого конкретного истребителя также есть три ряда затерных обозначений об успешных миссиях "воздух-земля".

Крупный план отметок об успешных боевых миссиях

Трофейные отметки на истребителях F-16 ВВС США

Американские военные самолеты, а также ряд военных кораблей других стран ранее появлялись с маркировками об уничтожения беспилотников и ракет после операций против хуситов в районе Красного моря.

Отметки на истребителях

Отметки на истребителях

В частности, у самолета радиоэлектронной борьбы ВМС EA-18G Growler есть трофейная отметка об ударном вертолете Hind на фюзеляже, появившаяся после того, как он уничтожил такой вертолет в Йемене ракетой AGM-88E.

Самолет радиоэлектронной борьбы ВМС EA-18G Growler

Появление F-16 на Ближнем Востоке с крупной ракетной нагрузкой вполне объяснимо. Даже один семизарядный блок ракет с лазерным наведением значительно расширяет общую глубину магазина F-16.

F-15E Strike Eagle

Во время отдельных операций США по защите Израиля от волн иранских беспилотников и ракет истребителю F-15E Strike Eagles приходилось приземляться и перезаряжаться. По крайней мере один экипаж Strike Eagle переключался на пушку Vulcan реактивного самолета после того, как закончились ракеты, но не сбил ни одной цели с помощью пушки.

Напомним, что в США успешно испытали ракету Minuteman III. Ракета была оснащена специальным телеметрическим оборудованием для сбора данных.

Также сообщалось, что в Воздушных силах ВСУ появился истребитель в необычном камуфляже.