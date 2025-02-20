Американські пілоти F-16 малюють на винищувачах "револьвери": що вони означають (фото)

На Близькому Сході були помічені винищувачі F-16 США з ракетами для знищення дронів і загалом з розширеною глибиною магазину. Під час операцій в Ізраїлі винищувачу F-15E Strike Eagles доводилося приземлятися і перезаряджатися.

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На нових фото винищувачів F-16C Viper американських ВПС, які патрулюють Близький Схід і його околиці, помітили незвичне ракетне навантаження, в т.ч. два семизарядні 70-мм ракетні блоки. І обидва — на одному пілоні. Про це пише The War Zone.

На тих самих фото показано F-16C, озброєний кількома ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9 Sidewinder, також значиться маркування про знищення дронів. Минулого місяця з'явилася інформація про те, що ВПС Viper використовують 70-мм ракети Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) з лазерним наведенням, спочатку розроблені як боєприпаси класу "повітря-земля" як дешевий спосіб збивати безпілотники повстанців-хуситів.

Центральне командування ВПС США (AFCENT) опублікувало дві добірки фотографій F-16 під час польоту над близькосхідним регіоном. Фото датуються початком лютого.

На знімках показані F-16C, що летять разом, і в обох випадках в одного з винищувачів — пара семизарядних 70-мм ракетних блоків на одному пілоні під правим крилом. У кожного з літаків — дві ракети AIM-9X Sidewinder, дві AIM-120, контейнер наведення LITENING, контейнер системи наведення HARM і два додаткові паливні баки.

Інші винищувачі F-16 озброєні чотирма Sidewinder кожен — поєднанням варіантів AIM-9M і AIM-9X, двома AIM-120 і тим самим набором контейнерів і підвісних баків. В одного з цих літаків також є трофейне маркування про знищення дронів, а також зображення револьверів. Що означають револьвери достеменно невідомо, але це може вказувати на успішні бойові місії зі знищення цілей 20-мм гарматою M61 Vulcan (шестизарядний барабан схеми Гатлінга).

Озброєний ракетами класу "повітря-повітря" F-16 з маркуванням трофеїв

У цього конкретного винищувача також є три ряди затертих позначень про успішні місії "повітря-земля".

Крупний план відміток про успішні бойові місії

Трофейні позначки на винищувачах F-16 ВПС США

Американські військові літаки, а також низка військових кораблів інших країн раніше з'являлися з маркуванням про знищення безпілотників і ракет після операцій проти хуситів у районі Червоного моря.

Позначки на винищувачах

Позначки на винищувачах

Зокрема, у літака радіоелектронної боротьби ВМС EA-18G Growler є трофейна позначка про ударний гелікоптер Hind на фюзеляжі, що з'явилася після того, як він знищив такий гелікоптер у Ємені ракетою AGM-88E.

Літак радіоелектронної боротьби ВМС EA-18G Growler

Поява F-16 на Близькому Сході з великим ракетним навантаженням цілком зрозуміла. Навіть один семизарядний блок ракет з лазерним наведенням значно розширює загальну глибину магазину F-16.

F-15E Strike Eagle

Під час окремих операцій США із захисту Ізраїлю від хвиль іранських безпілотників і ракет винищувачу F-15E Strike Eagles доводилося приземлятися і перезаряджатися. Принаймні один екіпаж Strike Eagle перемикався на гармату Vulcan реактивного літака після того, як закінчилися ракети, але не збив жодної цілі за допомогою Vulcan.

Нагадаємо, що у США успішно випробували ракету Minuteman III. Ракета була оснащена спеціальним телеметричним обладнанням для збору даних.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах ЗСУ з'явився винищувач у незвичайному камуфляжі.