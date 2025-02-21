"Держите голову холодной": спецслужбы РФ готовят протесты в Украине на весну и лето, — ЦПД

В Украине, по информации ЦПИ, российские спецслужбы будут работать над темой раскола общества как по линии "гражданские-военные". Сейчас активные операции осуществляют структуры ФСБ, ГРУ и СВР РФ.

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Российские спецслужбы начинают активный этап информационных операций, направленных против Украины и Европы. Главная цель Кремля — усиление евроскептицизма, поддержка политиков, которые ставят под сомнение нынешнюю конструкцию Евросоюза, а также подготовка почвы для возможного поглощения стран Балтии и снятия санкций с России. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне имеют целью разбалансировать Европу, чтобы та отказалась от поддержки Украины, а также изменение нынешнего курса ЕС.

В Украине основной акцент информационных атак будет делаться на создании раскола по линии "гражданские-военные", а также провокациях к протестам.

Коваленко заявил, что активные операции сейчас осуществляют структуры Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление генштаба ВС РФ, более известное как ГРУ и Служба внешней разведки РФ.

ФСБ РФ — контролирует внутреннее информационное пространство в России, создает "фейковую оппозицию" как в самой РФ, так и в Европе, а также вербует агентов для диверсий в Украине.

ГРУ РФ — выполняет информационно-психологические операции против Украины и Запада. Использует сеть прокси-групп, пропагандистские ресурсы в Telegram, X, YouTube, TikTok и на отдельных сайтах. Привлекает блогеров, вербует исполнителей диверсионной деятельности в Украине.

СВР РФ под руководством Сергея Нарышкина занимается дипломатической пропагандой, формирует "альтернативные" нарративы через зарубежные медиа и аналитические центры. Вербует политиков и распространяет дезинформацию о терактах, "украинских террористах" и разделе Украины.

По словам Коваленко, главный куратор этих операций — Сергей Кириенко из администрации российского президента.

Ожидается, что активная информационная война продлится в течение февраля, весны и лета 2025 года. Коваленко советует "держать голову холодной".

Напомним, 21 февраля Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что пропагандисты РФ получили указание продвигать "победные" нарративы к третьей годовщине полномасштабного вторжения.

19 февраля СБУ и Нацполиция задержали четырех агентов, которые по заказу РФ готовили теракт в центре Николаева 14 февраля.