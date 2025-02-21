"Тримайте голову холодною": спецслужби РФ готують протести в Україні на весну і літо, — ЦПД

В Україні, за інформацією ЦПД, російські спецслужби працюватимуть над темою розколу суспільства як по лінії "цивільні-військові". Зараз активні операції здійснюють структури ФСБ, ГРУ та СЗР РФ.

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Російські спецслужби розпочинають активний етап інформаційних операцій, спрямованих проти України та Європи. Головна мета Кремля — посилення євроскептицизму, підтримка політиків, які ставлять під сумнів нинішню конструкцію Євросоюзу, а також підготовка ґрунту для можливого поглинання країн Балтії та зняття санкцій із Росії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни мають на меті розбалансувати Європу, аби та відмовилася від підтримки України, а також зміну нинішнього курсу ЄС.

В Україні основний акцент інформаційних атак робитиметься на створенні розколу по лінії "цивільні-військові", а також провокаціях до протестів.

Коваленко заявив, що активні операції зараз здійснюють структури Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне управління генштабу ЗС РФ, більш відоме як ГРУ та Служба зовнішньої розвідки РФ.

ФСБ РФ — контролює внутрішній інформаційний простір у Росії, створює "фейкову опозицію" як у самій РФ, так і в Європі, а також вербує агентів для диверсій в Україні.

ГРУ РФ — виконує інформаційно-психологічні операції проти України та Заходу. Використовує мережу проксі-груп, пропагандистські ресурси у Telegram, X, YouTube, TikTok та на окремих сайтах. Залучає блогерів, вербує виконавців диверсійної діяльності в Україні.

СЗР РФ під керівництвом Сергія Наришкіна займається дипломатичною пропагандою, формує "альтернативні" наративи через закордонні медіа та аналітичні центри. Вербує політиків і поширює дезінформацію про теракти, "українських терористів" та розподіл України.

За словами Коваленка, головний куратор цих операцій — Сергій Кирієнко з адміністрації російського президента.

Очікується, що активна інформаційна війна триватиме протягом лютого, весни та літа 2025 року. Коваленко радить "тримати голову холодною".

Нагадаємо, 21 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що пропагандисти РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до третіх роковин повномасштабного вторгнення.

19 лютого СБУ та Нацполіція затримали чотирьох агентів, які на замовлення РФ готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого.