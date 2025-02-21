Украинскую ракету "Трембита" дальностью 200 км впервые показали на выставке (фото)
На фото продемонстрирована крылатая ракета без боевой части, то есть меньшая версия основного варианта, выполняющая роль фальш-цели. Также ведутся работы над боевой кодификацией.
Украинскую крылатую ракету "Трембита", которую запускают с наземных пусковых установок, впервые показали на выставке. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина" со ссылкой на свою корреспондентку Елену Чернякову.
На фото продемонстрирована крылатая ракета без боевой части, то есть меньшая версия основного варианта, предназначенная выполнять так называемую фальш-цель.
В то же время представители компании-производителя сообщили, что работают над боевой кодификацией.
Крылатая ракета "Трембита"
Характеристика ракеты-приманки:
- дальность полета — до 200 км;
- боевая часть — 20 кг;
- скорость — 150 м в секунду;
- стоимость — 4 000 долларов.
Характеристика боевой ракеты:
- дальность полета — до 200 км;
- боевая часть — 20 кг;
- скорость — 150 м в секунду;
- стоимость — 4 000 долларов.
Разработкой украинской ракеты "Трембита" занимаются инженеры волонтерского конструкторского бюро PARS, в проекте сотрудничают волонтеры из общественной организации "Отпор".
Ко всему прочему, эта ракета считается самым дешевым боеприпасом в мире. По оценкам экспертов, некоторые модификации ракеты будут стоить около 10 000 долларов, что позволит Украине поставить на вооружение тысячи таких ракет.
Напомним о том, сколько дальнобойных дронов и крылатых ракет получат Силы обороны в 2025 году.
Также сообщалось, что в своей публикации журналист Дэвид Экс отмечал, на что способна украинская крылатая ракета "Трембита".