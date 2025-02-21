Украинскую ракету "Трембита" дальностью 200 км впервые показали на выставке (фото)

На фото продемонстрирована крылатая ракета без боевой части, то есть меньшая версия основного варианта, выполняющая роль фальш-цели. Также ведутся работы над боевой кодификацией.

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Украинскую крылатую ракету "Трембита", которую запускают с наземных пусковых установок, впервые показали на выставке. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина" со ссылкой на свою корреспондентку Елену Чернякову.

На фото продемонстрирована крылатая ракета без боевой части, то есть меньшая версия основного варианта, предназначенная выполнять так называемую фальш-цель.

В то же время представители компании-производителя сообщили, что работают над боевой кодификацией.

Крылатая ракета "Трембита"

Крылатая ракета "Трембита"

Крылатая ракета "Трембита" Фото: Ми - Україна

Характеристика ракеты-приманки:

дальность полета — до 200 км;

боевая часть — 20 кг;

скорость — 150 м в секунду;

стоимость — 4 000 долларов.

Характеристика боевой ракеты:

дальность полета — до 200 км;

боевая часть — 20 кг;

скорость — 150 м в секунду;

стоимость — 4 000 долларов.

Разработкой украинской ракеты "Трембита" занимаются инженеры волонтерского конструкторского бюро PARS, в проекте сотрудничают волонтеры из общественной организации "Отпор".

Ко всему прочему, эта ракета считается самым дешевым боеприпасом в мире. По оценкам экспертов, некоторые модификации ракеты будут стоить около 10 000 долларов, что позволит Украине поставить на вооружение тысячи таких ракет.

Напомним о том, сколько дальнобойных дронов и крылатых ракет получат Силы обороны в 2025 году.

Также сообщалось, что в своей публикации журналист Дэвид Экс отмечал, на что способна украинская крылатая ракета "Трембита".