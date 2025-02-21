Українську ракету "Трембіта" дальністю 200 км уперше показали на виставці (фото)
На фото продемонстровано крилату ракету без бойової частини, тобто меншу версію основного варіанту, що виконує роль фальш-цілі. Також ведуться роботи над бойовою кодифікацією.
Українську крилату ракету "Трембіта", яку запускають із наземних пускових установок, уперше показали на виставці. Про це повідомляє телеканал "Ми-Україна" з посиланням на свою кореспондентку Олену Чернякову.
На фото продемонстровано крилату ракету без бойової частини, тобто меншу версію основного варіанту, призначену виконувати так звану фальш-ціль. Водночас представники компанії-виробника повідомили, що працюють над бойовою кодифікацією.
Крилата ракета "Трембіта"
Характеристика фальш-ракети:
- дальність польоту — до 200 км;
- бойова частина — 20 кг;
- швидкість — 150 м на секунду;
- вартість — 4 000 доларів.
Характеристика бойової ракети:
- дальність польоту — до 200 км;
- бойова частина — 20 кг;
- швидкість — 150 м на секунду;
- вартість — 4 000 доларів.
Розробленням української ракети "Трембіта" займаються інженери волонтерського конструкторського бюро PARS, у проєкті співпрацюють волонтери з громадської організації "Відсіч".
До того ж ця ракета вважається найдешевшим боєприпасом у світі. За оцінками експертів, деякі модифікації ракети коштуватимуть приблизно 10 000 доларів, що дасть змогу Україні поставити на озброєння тисячі таких ракет.
Нагадаємо про те, скільки далекобійних дронів і крилатих ракет отримають Сили оборони у 2025 році.
Також повідомлялося, що у своїй публікації журналіст Девід Екс зазначав, на що здатна українська крилата ракета "Трембіта".