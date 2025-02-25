В РФ заявили о продвижении в селе Погребки под Курском: что говорят аналитики и Генштаб (карты)

Россияне шесть месяцев пытались вернуть контроль над селом в Курской области, пояснил обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Генштаб сообщил о 43 КАБах, которые сбросили ВС РФ под Курском.

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Российские военные атакуют украинские позиции в Курской области и давят на выступ фронта, севернее Суджи. Среди прочего, 24-25 февраля под угрозой оказалось село Погребки, свидетельствуют карты Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Тем временем военный аналитик издания Bild Юлиан Рёпке отыскал видео, на котором военные Вооруженных сил Российской Федерации установили флаг посреди разрушенного населенного пункта. Фокус собрал информацию о событиях на северной части фронта в Курской области.

Прорыв в Курскую область — события 25 февраля

Рёпке опубликовал скриншот видео, которое появилось в Telegram-канале Z-военкоров РФ. На видео — солдаты ВС РФ, которые якобы установили флаг в селе Погребки Суджанского района Курской области. Обозреватель отметил, что россияне хвастаются победой, для получения которой они сбросили 500-килограммовую бомбу на местную школу и воевали шесть месяцев. На карте боевых действий Рёпке обозначил село и линию фронта, которая "прогнулась" и проходит южнее.

Прорыв в Курскую область — Репке о ситуации в Погребках 25 февраля Фото: Скриншот

По логотипу на скриншоте можно посмотреть, что написали о Погребках в российских милитарных пабликах. В одном из них хвастаются "успехами" российской 34 бригады и 1 батальона 9 МСП армии РФ, которые пробрались в разрушенное село. Между тем Минобороны РФ не спешит отчитываться о продвижении: Погребки в отчетах за 25 февраля не упоминаются.

Что говорит Генштаб ВСУ и аналитики

Между тем аналитики проекта DeepState село Погребок показывают как территорию, которая находится под контролем Украины. Аналогичные отметки на карте боевых действий издания "Радио Свобода": указано, что 22 февраля россияне начали атаковать этот населенный пункт.

Прорыв в Курскую область — DeepState, Погребки 25 февраля Фото: DeepState Прорыв в Курскую область — Радио Свобода, Погребки 25 февраля Фото: Радио Свобода

В отчетах украинского командования указано, что на Курском направлении по состоянию на утро 23 февраля россияне сбросили 45 авиабомб и провели 19 штурмов. По состоянию на утро 25 февраля — 43 КАБа и 11 атак. На карте боевых действий можно увидеть, что выступ около Погребков ВС РФ сначала атаковали снизу — с восточного и западного флангов. После этого начались лобовые атаки на село, в котором до войны РФ жило около 226 человек. О потере этого населенного пункта военные не сообщали.

Прорыв в Курскую область — Генштаб ВСУ, карта 23 февраля Фото: Генштаб ВСУ Прорыв в Курскую область — Генштаб ВСУ, карта 25 февраля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 23 февраля военный эксперт Евгений Дикий объяснил, как ВСУ держат линию фронта в Курской области. По его словам, это удается благодаря "маневровой" войне и тому, что нет определенной и четкой линии фронта. По мнению экс-военного, украинцы смогли навязать россиянам выгодный для ВСУ тип войны: когда нет окопов и лобовых штурмов.

Напоминаем, 22 февраля старший сержант отдела коммуникаций 80-й ОДШБр Петр Гайдащук рассказал об успешной спецоперации Сил обороны, которые под Курском обезвредили подразделение северокорейских солдат.