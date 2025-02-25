У РФ заявили про просування в селі Погребки під Курськом: що кажуть аналітики та Генштаб (карти)

Росіяни шість місяців намагались повернути контроль над селом в Курській області, пояснив оглядач Bild Юліан Рьопке. Генштаб повідомив про 43 КАБи, які скинули ЗС РФ під Курськом.

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Російські військові атакують українські позиції в Курській області й тиснуть на виступ фронту, північніше від Суджі. Зокрема, 24-25 лютого під загрозою опинилось село Погребки, свідчать карти Генерального штабу Збройних сил України. Тим часом воєнний аналітик видання Bild Юліан Рьопке відшукав відео, на якому військові Збройних сил Російської Федерації встановили прапор посеред зруйнованого населеного пункту. Фокус зібрав інформацію про події на північній частині фронту в Курській області.

Прорив у Курську область — події 25 лютого

Рьопке опублікував скриншот відео, яке з'явилось у Telegram-каналі Z-воєнкорів РФ. На відео — солдати ЗС РФ, які начебто встановили прапор в селі Погребки Суджанського району Курської області. Оглядач зауважив, що росіяни вихваляються перемогою, для здобуття якої вони скинули 500-кілограмову бомбу на місцеву школу і воювали шість місяців. На карті бойових дій Рьопке позначив село і лінію фронту, яка "прогнулась" і проходить південніше.

Прорив у Курську область — Рьопке про ситуацію в Погребках 25 лютого Фото: Скриншот

За логотипом на скриншоті можна подивитись, що написали про Погребки у російських мілітарних пабліках. У одному з них вихваляються "успіхами" російської 34 бригади та 1 батальйону 9 МСП армії РФ, які пробрались в зруйноване село. Тим часом Міноборони РФ не поспішає звітувати про просування: Погребки у звітах за 25 лютого не згадуються.

Що говорить Генштаб ЗСУ та аналітики

Тим часом аналітики проєкту DeepState село Погребки показують як територію, яка перебуває під контролем України. Аналогічні позначки на карті бойових дій видання "Радіо Свобода": вказано, що 22 лютого росіяни почали атакувати цей населений пункт.

Прорив у Курську область — DeepState, Погребки 25 лютого Фото: DeepState Прорив у Курську область — Радіо Свобода, Погребки 25 лютого Фото: Радио Свобода

У звітах українського командування вказано, що на Курському напрямку станом на ранок 23 лютого росіяни скинули 45 авіабомб та провели 19 штурмів. Станом на ранок 25 лютого — 43 КАБи і 11 атак. На карті бойових дій можна побачити, що виступ біля Погребків ЗС РФ спершу атакували знизу — зі східного та західного флангів. Після цього почались лобові атаки на село, в якому до війни з РФ жило приблизно 226 осіб. Про втрату цього населеного пункту військові не повідомляли.

Прорив у Курську область — Генштаб ЗСУ, карта 23 лютого Фото: Генштаб ЗСУ Прорив у Курську область — Генштаб ЗСУ, карта 25 лютого Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 23 лютого військовий експерт Євген Дикий пояснив, як ЗСУ тримають лінію фронту в Курській області. З його слів, це вдається завдяки "маневровій" війні і тому, що немає визначеної та чіткої лінії фронту. На думку ексвійськового, українці змогли нав'язати росіянам вигідний для ЗСУ тип війни: коли немає окопів і лобових штурмів.

Нагадуємо, 22 лютого старший сержант відділу комунікацій 80-ї ОДШБр Петро Гайдащук розповів про успішну спецоперацію Сил оборони, які під Курськом знешкодили підрозділ північнокорейських солдатів.