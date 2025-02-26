В марте штрафовать за нарушение воинского учета станут чаще: юрист поделился деталями
Правовед Сергей Ланкив отметил, что в случае неуплаты штрафа его сумма может удвоиться, а его оплата не освобождает лицо от воинской обязанности.
В Украине продолжается обязательная мобилизация, за нарушение правил которой на военнообязанного накладывают штраф. Граждан могут наказать на сумму от 17 000 до 25 000 гривен, а должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен. Об этом в интервью УНИАН рассказал юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.
Он добавил, что в случае неуплаты сразу всей суммы, после отправки документов в исполнительную службу она может удвоиться. Юрист отметил, что своевременная уплата не освобождает лицо от выполнения воинского долга.
Сергей Ланкин добавил, что причинами штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки являются:
- неявка по повестке;
- порча или потеря военных документов;
- не взятие на воинский учет (в частности, женщин-медиков и юношей в возрасте 17 лет);
- отказ проходить ВВК;
- неуведомление ТЦК о трудоустройстве;
- переезд или изменение семейного статуса.
Правовед отметил, что сейчас ситуация со штрафами изменилась — нарушителей штрафуют чаще. Он уточнил, что ранее ТЦК не выносили постановлений за нарушение воинского учета. Сейчас военкоматы активно привлекают людей к административной ответственности.
Граждан, нарушивших правила воинского учета, ТЦК вносят в реестр "Оберіг" как лиц, находящихся в розыске. Это может принести проблемы гражданину. Дело в том, что некоторые предприятия находятся в состоянии переоформления статуса критически важных, и идет процедура перебронирования работников. Нарушение человеком правил воинского учета, в частности наличие статуса "в розыске", помешает его бронированию.
Как узнать о штрафе ТЦК на свое имя
В случае наложения штрафа нарушителю присылают по почте письмо о начислении штрафа. Самостоятельно можно проверить через:
- приложение Дія (раздел "Услуги" — "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета");
- Opendatabot (услуга платная — 99 гривен);
- Единый реестр должников.
Также с целью проверки наличия штрафа можно лично посетить ТЦК. Там работники расскажут о наличии штрафа и назовут причины его наложения.
Напомним, что в марте 2025 года украинские мужчины, которые не имеют оснований для отсрочки, могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Некоторых мобилизуют в обязательном порядке, а некоторые могут добровольно присоединиться в ряды ВСУ.
Добавим, что предприятия в Украине должны подтвердить статус критически важного до 28 февраля, чтобы забронировать своих работников. В противном случае сотрудники могут остаться без отсрочек.