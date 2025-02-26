В марте штрафовать за нарушение воинского учета станут чаще: юрист поделился деталями

Правовед Сергей Ланкив отметил, что в случае неуплаты штрафа его сумма может удвоиться, а его оплата не освобождает лицо от воинской обязанности.

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В Украине продолжается обязательная мобилизация, за нарушение правил которой на военнообязанного накладывают штраф. Граждан могут наказать на сумму от 17 000 до 25 000 гривен, а должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен. Об этом в интервью УНИАН рассказал юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Он добавил, что в случае неуплаты сразу всей суммы, после отправки документов в исполнительную службу она может удвоиться. Юрист отметил, что своевременная уплата не освобождает лицо от выполнения воинского долга.

Сергей Ланкин добавил, что причинами штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки являются:

неявка по повестке;

порча или потеря военных документов;

не взятие на воинский учет (в частности, женщин-медиков и юношей в возрасте 17 лет);

отказ проходить ВВК;

неуведомление ТЦК о трудоустройстве;

переезд или изменение семейного статуса.

Правовед отметил, что сейчас ситуация со штрафами изменилась — нарушителей штрафуют чаще. Он уточнил, что ранее ТЦК не выносили постановлений за нарушение воинского учета. Сейчас военкоматы активно привлекают людей к административной ответственности.

Граждан, нарушивших правила воинского учета, ТЦК вносят в реестр "Оберіг" как лиц, находящихся в розыске. Это может принести проблемы гражданину. Дело в том, что некоторые предприятия находятся в состоянии переоформления статуса критически важных, и идет процедура перебронирования работников. Нарушение человеком правил воинского учета, в частности наличие статуса "в розыске", помешает его бронированию.

Как узнать о штрафе ТЦК на свое имя

В случае наложения штрафа нарушителю присылают по почте письмо о начислении штрафа. Самостоятельно можно проверить через:

приложение Дія (раздел "Услуги" — "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета");

Opendatabot (услуга платная — 99 гривен);

Единый реестр должников.

Также с целью проверки наличия штрафа можно лично посетить ТЦК. Там работники расскажут о наличии штрафа и назовут причины его наложения.

Напомним, что в марте 2025 года украинские мужчины, которые не имеют оснований для отсрочки, могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Некоторых мобилизуют в обязательном порядке, а некоторые могут добровольно присоединиться в ряды ВСУ.

Добавим, что предприятия в Украине должны подтвердить статус критически важного до 28 февраля, чтобы забронировать своих работников. В противном случае сотрудники могут остаться без отсрочек.